Валерий КРИВЕНЦОВ: «Предоставили всем шанс проявить себя»

Через день после победы над сборной Саудовской Аравии U20 подопечные Валерия Кривенцова встретились с «Вардой». Костяк венгерской команды, ведущей борьбу за выход в высшую лигу, составляют более опытные футболисты. Во многом за счет физической мощи они оформили по два мяча в каждом из таймов.

1 февраля «оранжево-черным» противостояла македонская «Академия Пандева». В этом поединке тренерский штаб молодежного состава распределил нагрузку, заменив десять полевых футболистов на 60-й минуте. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Шахтера».

В пятницу дончане провели спарринг с «Антальяспором» U21. Несмотря на итоговый результат, турки оказали достойное сопротивление, однако «горняки» были сильнее в организации игры и реализации моментов – 4:1.

После серии контрольных матчей футболисты получили выходной, а уже 5 февраля команда продолжила тренироваться в двухразовом режиме. В текущей фазе сбора на первый план выходит отработка стандартных положений, ударов по воротам и наигрывание комбинаций.

– В коллективе хорошая конкуренция, – подчеркивает главный тренер «Шахтера» U21 Валерий Кривенцов. – После каждого спарринга мы проводим детальный анализ и ищем идеальные сочетания к первому матчу весенней части чемпионата. Ребятам предоставлены равные шансы проявить себя. Все без исключения работают с высокой самоотдачей и хотят выходить в стартовом составе.

Добавим, что на этой неделе «горняков» ожидают контрольные встречи с командами из Казахстана и с донецким «Олимпиком». Тренировочный сбор в Турции продлится до 17 февраля.