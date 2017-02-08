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U-21. Звезда сыграет товарищеский матч с Миром

Поединок состоится 11 февраля

  • 08.02.2017 11:13
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ФК Звезда
© ФК Звезда

У рамках підготовки до другої частини чемпіонату України U-21, молодіжний склад кропивницької «Зірки» проведе товариський матч з представником другої української ліги, горностаєвським «Миром».

Поєдинок відбудеться у суботу, 11 лютого, в місті Олександрія на стадіоні «Ніка+». Початок о 12:00.

Источник — ФК Александрия

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