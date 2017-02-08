В чемпионате Италии все возвращается на свои места. «Ювентус» понемногу набирает форму и продолжает сохранять комфортное расстояние от преследователей, «Рома» и «Наполи» ведут борьбу за второе место, ряд клубов борются за места с 4-е по 6-е, а «Милан» по традиции проваливается и идет ко дну. На фоне всего этого несколько неожиданным, на первый взгляд, выглядит 8-е место в турнирной таблице «Фиорентины», но на самом деле с подходом руководства этого клуба к финансированию, провал «фиалок» - абсолютная закономерность. «Россонери» же, сколько бы не тренеров не меняли, и какой состав бы не собирали, продолжают биться о стену под названием Сильвио Берлускони. Пора уходить, дон Сильвио! Но это необходимо было делать еще лет 10 назад...

Проблемы «Милана» начались не вчера и даже не сегодня, но Винченцо Монтелле до поры удавалось сдерживать напряжение от неудачных результатов. Первая половина сезона подарила всем «россонери» надежду на выздоровление, но теперь все начинает проясняться, и карета постепенно превращается в подобие тыквы. Очередную неудачу коллектив Монтеллы потерпел в домашней встрече с «Сампдорией». В Милане весь день шел сильный дождь. Как известно, поле «Сан-Сиро» имеет не самую лучшую дренажную систему и мяч с трудом перекатывался от одного игрока к другому с первых минут встречи, а когда стали возникать первые столкновения и единоборства, стало понятно, что сегодня обойтись одним только футболом будет очень непросто.

Генуэзцы быстрее приспособились к ситуации и на двадцать седьмой минуте могли выходить вперёд, если бы не Доннарумма, который среагировал на опаснейший выстрел по своим воротам в исполнении Линетти. Через четыре минуты уже Бертолаччи нанёс удар с двадцати двух метров под перекладину - Вивиано перевёл мяч на угловой. С наступлением второй половины миланцы не получили массированного давления и не оказали его на соперника. Правда был у хозяев один замечательный момент сразу после антракта. Сусо справа навесил к воротам, Вивиано отразил мяч на Делофеу. После небольшой паузы Херард пробил в дальний угол, но попал в стойку ворот, а Бакка не смог сыграть на добивание. Развязка наступила в середине тайма. Квальярелла ворвался в штрафную «Милана», прошёл Палетту и получил по ногам от соперника. С «точки» Муриэль переиграл Доннарумму и принёс «Сампдории» три балла. «Милан» снова разочаровал и под конец игры от бессилия даже остался в меньшинстве после удаления Сосы.

«Милан» - «Сампдория» - 0:1

Гол: Муриэль, 70, с пенальти.

«Милан»: Доннарумма – Куцка, Сапата, Палетта, Романьоли – Бертолаччи (Окампос, 79), Соса, Пашалич (Абате, 72) — Сусо, Бакка (Лападула, 72), Деулофеу.

«Сампдория»: Вивиано – Бережински, Сильвестре, Скриниар, Реджини – Линетти, Торрейра, Прат — Бруну Фернандеш (Джуричич, 54) – Квальярелла (Шик, 71), Муриэль (Альварес, 80).

Предупреждения: Линетти, 28, Джуричич, 90+4 – Бакка, 45, Сусо, 61, Куцка, 63, Соса, 84.

Удаление: Соса, 90.





Матч «Ювентуса» и «Интера» стал настоящим украшением отчетного тура. И дело не только в том, что это противостояние всегда считалось принципиальным, а и в том, что «старая синьора» 27 матчей кряду не теряет очки на домашнем стадионе в Серии А, а «нерадзурри» выдали серию из 7-ми побед кряду в чемпионате, надеясь продлить эту серию и в Турине. «Ювентус» и «Интер» выбрали одинаковые тактические схемы 4-2-3-1 в этом матче, намереваясь играть на контроль мяча, при приносило положительный результат этим командам в последних матчах, и сегодня многое зависело как раз от того, кто же сможет более качественно работать с мячом. Но с первых минут команды демонстрировали равный футбол, где на первый план выходило более высокое индивидуальное мастерство футболистов туринской команды.

На матче присутствовал главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса, что дополнительно мотивировало находящихся на поле аргентинцев. Особенно старался Пауло Дибала, который уже в дебюте матча едва не отметился голом красавцем, пробивая из пределов штрафной площади «боковыми ножницами», но Ханданович сумел в лишний раз продемонстрировать свою феноменальную реакцию и спас команду. Через несколько минут Дибала отметился уже ударом с дальней дистанции, закручивая мяч в дальнюю «девятку» без всяких шансов для вратаря, но за «нерадзурри» сыграла перекладина.

В середине тайма уже гости были близки к голу, когда Жоау Мариу разрядил свою пушку - рядом со штангой. Также опасно, но рядом со створом ворот пробил и Игуаин. А наиболее жаркими получились последние минуты первого тайма, когда в течение нескольких минут опасными и немного неточными ударами после прострелов с флангов отметились Манджукич и Икарди. Пьянич со штрафного удара пальнул точно в верхний угол, но Ханданович потащил сложнейший мяч. Но даже словенский вратарь был бессилен после того, как свою пушку с 26-ти метров разрядил Куадрадо, который пробил с ходу после того как защитники «Интера» отбили подачу углового - мяч едва не порвал сетку ворот.

После перерыва игра стала более прагматичной. Разумеется, инициатором этого выступил «Ювентус», который начал играть по счёту, держа нити игры под полным своим контролем. Мог увеличить преимущество «старой синьоры» Пьянич, который пробивал в падении после проникающей передачи от Игуаина, но Ханданович снова выручил свою команду и оставил её в игре. Ближе к середине тайма «Интеру» удалось полностью подчинить себе центр поля, но «Юве» защищался настолько грамотно, что никому из футболистов в чёрно-синих футболках не удавалось подобраться на позицию для удара по воротам Буффона. «Ювентус» в контратаках был ближе к своему второму голу, нежели миланцы к тому, чтобы сравнять счёт. Встреча так и закончилась минимальной победой «Ювентуса», который вернул себе 6-очковое преимущество над ближайшим преследователем, коим является «Наполи», а «Интер» прекратил своё прорыв и остался на 5-м месте в Серии А.

«Ювентус» - «Интер» - 1:0

Гол: Куадрадо, 45.

«Ювентус»: Буффон — Лихтштайнер (Дани Алвес, 80), Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Хедира, Пьянич — Куадрадо (Маркизио, 71), Дибала (Ругани, 84), Манджукич — Игуаин.

«Интер»: Ханданович — Мурильо, Медель, Миранда — Кандрева (Эдер, 58), Гальярдини, Брозович (Кондогбия, 58), Д`Амброзио — Жоау Мариу (Паласио, 79), Перишич — Икарди.

Предупреждения: Пьянич, Манджукич, Куадрадо, Хедира, Кьеллини — Кандрева, Медель, Ханданович.

Удаление: Перишич, 90+5.





«Рома» в домашней игре с «Фиорентиной» могла столкнуться с трудностями, связанными в обороне. Но флорентийцы за 90 минут игры толком ни разу не потревожили вратаря столичного клуба, а одноклубники Щесны, в свою очередь, постарались сделать всё, чтобы принести болельщикам команды максимальную радость. Четыре безответных гола обеспечили «волчице» спокойные дни перед двадцать четвёртым туром и в процессе подготовки к игре Лиги Европы против испанского «Вильярреала», а «Фиорентина» разочаровала тех, кто ждал обоюдоострого футбола.

Первый и последний опасный момент «фиалки» создали на 12 минуте, когда молодой Федерико Кьеза - сын звезды Серии А 90-х годов Энрико Кьезы - выскочил на свидание с Щесны, но более опытный польский голкипер испугал соперника. После этого атаковали уже только хозяева поля. А зачинателем опасных акций римлян выступил Найнгголан. Раджа не только умело разрушал, как он может, но и распасовывал передачи. После одной из таких комбинаций бельгийский полузащитник вывел на удар Бруно Переса, но у последнего срезался мяч и футбольный снаряд перелетел над перекладиной.

Под конец первой половины встречи «Рома» всё-таки добилась своего. Де Росси точно забросил мяч на Джеко, про Эдина центральные защитники «Фиорентины» решили позабыть и боснийский форвард грамотно распорядился ситуацией. В начале второй половины встречи Фасио сделал счёт 2:0. И снова Де Росси выполнил великолепную передачу со стандартного положения на Фасио, Федерико в верховом единоборстве выиграл «воздух» и отправил мяч в ворота впритирку со штангой.

Оставалось разобраться, какое преимущество получит «Рома» к концу поединка. Найнгголан на 75 минуте завершил самую красивую комбинацию «Ромы» в игре с участием нескольких футболистов. Именно этот мяч вызвал у Лучано Спаллетти неподдельные эмоции. А за 7 минут до конца матча Эдин Джеко вырвался в лучшие бомбардиры Серии А. Эдин подкараулил ошибку в обороне «фиалок», отобрав мяч у Астори, вошёл в штрафную и не стал делиться с мячом на партнёра, а самостоятельно уложил мяч во владения Татарушану.

«Рома» - «Фиорентина» - 4:0

Голы: Джеко, 39, 83, Фасио, 58, Строотман, 75.

«Рома»: Щесны — Манолас, Фасио, Рюдигер — Перес, Де Росси (Паредес, 85), Строотман, Эмерсон — Наингголан (Гренье, 89), Эль Шаарави (Тотти, 80) — Джеко.

«Фиорентина»: Тэтэрушану — Санчес, Родригес, Астори — Кьеза (Кристофоро, 78), Весино, Бадель, Оливера (Иличич, 63) — Борха Валеро, Бернардески — Бабакар.

Предупреждения: Строотман, Де Росси — Санчес, Валеро, Родригес.





Турнирная таблица:





Максим ГРОЗНЫЙ