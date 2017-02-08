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Ультрас Металлиста: «Фанаты Райо Вальекано воевали за ДНР и ЛНР»

Болельщики харьковской команды опубликовали заявление в поддержку Романа Зозули

  • 08.02.2017 10:52
  • 545 просмотров
  • 5 комментария
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facebook.com/ultras.metalist
© facebook.com/ultras.metalist

Ультрас «Металлиста» опубликовали заявление в соцсетях, в котором обвиняют фанатов «Райо Вальекано» в том, что они воевали в составе боевых подразделений ДНР/ЛНР на востоке Украины.

«Мы не можем молча смотреть на то, как стимулируемые кацапами анархо-коммунисты из испанских околофутбольных рядов отрабатывают нефтерубли.

К Роме мы относимся с крайним уважением за его гражданскую позицию. Несмотря на то, что до недавнего времени он был лидером нашего главного футбольного оппонента ФК «Днепр», мы рады знакомству с ним в постреволюционный период и видим в нем единомышленника и побратима.

Нас очень злит (не огорчает, не расстраивает, а именно, б***ь, злит до белого каления) ситуация с соплежуйством наших чиновников как в министерствах, так и в ФФУ.

Мы требуем от Министерства иностранных дел, от Министерства информационной политики и Федерации футбола Украины достойной и непримиримой реакции на подобные выпады.

Кроме того, у нас есть достоверная информация о том, что около десятка представителей ультрас Вальекано воевали за террористов на востоке Украины. Они благополучно вернулись в Испанию, были задержаны полицией и оштрафованы на какие-то смешные суммы за недоказанностью.

Если вы не в состоянии защитить спортсмена, игрока национальной сборнрй, патриота и волонтера с большой буквы, то вы как минимум профнепригодны и должны уйти, а как максимум пособники оккупационным информатакам на украинцев и Украину», – говорится в заявлении ультрас «Металлиста».

Напомним, ультрас «Райо Вальекано» приняли в штыки переход Зозули из «Бетиса» в мадридскую команду и обвинили его в поддержке неонацистского движения.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    vladblaugranas
      vladblaugranas, 08.02.2017 11:12
    -1
    Какой бред!
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    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 08.02.2017 11:16
    +1
    Бред ето твоя жизнь, все по делу написано ,если и дальше будет соплежуйством заниматся то страны не останется
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    rubey
      rubey, 08.02.2017 11:19
    -2
    Такого бреда теперь хоть завались. Болелы Баварии тоже воевали в ДНР во главе с немецким послом ?
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    King King
    online
    King King, 08.02.2017 11:20
    0
    vladblaugranas, 08.02.2017 11:12
    Какой бред!
    почему бред?
    можите с этим ознакомиться----Ультра "Райо Вальекано" воюет на Донбассе за ДНР (фото)(http:*//dynamo.kiev.*ua/blog/262984-ultra-rajo-valekano-voyuet-na-do
    nbasse-za-dnr-foto)
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    King King
    online
    King King, 08.02.2017 11:25
    0
    Poliaki_ibut_Hohlov, 08.02.2017 11:18
    Благодаря таким ультрас страны и не останется, сала им видите ли не хватает.
    "ватан" вот такие ультрас и загнали вас,как там у вас соссийцев "куда макар телят не гнал" так что ли?)))))
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