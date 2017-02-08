Ультрас Металлиста: «Фанаты Райо Вальекано воевали за ДНР и ЛНР»

Ультрас «Металлиста» опубликовали заявление в соцсетях, в котором обвиняют фанатов «Райо Вальекано» в том, что они воевали в составе боевых подразделений ДНР/ЛНР на востоке Украины.

«Мы не можем молча смотреть на то, как стимулируемые кацапами анархо-коммунисты из испанских околофутбольных рядов отрабатывают нефтерубли.

К Роме мы относимся с крайним уважением за его гражданскую позицию. Несмотря на то, что до недавнего времени он был лидером нашего главного футбольного оппонента ФК «Днепр», мы рады знакомству с ним в постреволюционный период и видим в нем единомышленника и побратима.

Нас очень злит (не огорчает, не расстраивает, а именно, б***ь, злит до белого каления) ситуация с соплежуйством наших чиновников как в министерствах, так и в ФФУ.

Мы требуем от Министерства иностранных дел, от Министерства информационной политики и Федерации футбола Украины достойной и непримиримой реакции на подобные выпады.

Кроме того, у нас есть достоверная информация о том, что около десятка представителей ультрас Вальекано воевали за террористов на востоке Украины. Они благополучно вернулись в Испанию, были задержаны полицией и оштрафованы на какие-то смешные суммы за недоказанностью.

Если вы не в состоянии защитить спортсмена, игрока национальной сборнрй, патриота и волонтера с большой буквы, то вы как минимум профнепригодны и должны уйти, а как максимум пособники оккупационным информатакам на украинцев и Украину», – говорится в заявлении ультрас «Металлиста».

Напомним, ультрас «Райо Вальекано» приняли в штыки переход Зозули из «Бетиса» в мадридскую команду и обвинили его в поддержке неонацистского движения.