Олимпик разгромно победил турецкий Мерсин

Свой второй контрольный матч на сборах в Турции «Олимпик» провел против местной команды «Мерсин», представляющей первую лигу чемпионата страны. Дончане не оставили шансов своим визави, отправив в ворота «красных дьяволов» семь безответных мячей.

«Олимпик» полностью доминировал в противостоянии с аутсайдером первой лиги чемпионата Турции. Подопечные Романа Санжара здорово комбинировали, создавали моменты у ворот оппонента, и уже к получасу игры сняли все вопросы о победителе, поразив ворота «Мерсина» четырежды. Сначала Сергей Шестаков ассистировал Михаилу Сергийчуку, который открыл счет в матче, а спустя минуту удвоил преимущество «олимпийцев» Антон Поступалеко. Далее свой гол оформил Владислав Хомутов, а вскоре Шестаков помог оформить дубль Поступаленко.

Во втором тайме «Олимпик» продолжил играть динамично и активно. Команда без остановки шла в атаку и старалась нагнетать ситуацию у ворот соперника. Дончане

абили еще трижды: дублем выстрелил форвард Иван Матяж, а еще один гол себе на счет записал Александр Ермаченко.

Как итог, сверхуверенная победа «олимпийцев», вторая на сборах в Турции. Завтра команду ждет очередной спарринг, на сей раз дончане встретятся с ФК «Трепча`89» из Косово.

ФК «Олимпик» (Донецк) – ФК «Мерсин» (Турция) – 7:0 (4:0)

Голы: Сергийчук (14), Поступаленко (15), (29), Хомутов (22), Матяж (65), (89), Ермаченко (79)

«Олимпик»: Махарадзе (Котляров, 46), Парцвания (Олейник, 46), Эмерсон, Захарченко (Гришко, 46), Федорив (к) (Немчанинов, 46), Цымбалюк (Богданов, 46), Козлов (Моха, 46), Поступаленко (Гошкодеря, 46), Хомутов (Брикнер, 46), Шестаков (Ермаченко, 46), Сергийчук (Матяж, 46).

Главный тренер: Роман Санжар

Предупреждения: Парцвания (32), Эмерсон (40), Богданов (54).

Удален: Богданов (89).