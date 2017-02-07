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Барселона
1:1
Атлетико Мадрид
07.02.2017, FT

Барселона — Атлетико Мадрид — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании «Барселона» — «Атлетико Мадрид»

  • 08.02.2017 09:53
  • 55 просмотров
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Метки
twitter.com/ivanrakitic. «Барселона» — «Атлетико Мадрид»
© twitter.com/ivanrakitic. «Барселона» — «Атлетико Мадрид»

В ответном полуфинальном поединке Кубка Испании «Барселона» — «Атлетико Мадрид» команды сыграли вничью:

Источник — Sport.ua

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