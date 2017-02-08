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Владимир ШАРАН: «Сборной нужно пойти навстречу»

Наставник «Александрии» поддержал предложение главного тренера национальной сборной о переносе тура

  • 08.02.2017 09:05
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ФК Александрия. Владимир Шаран
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран высказался в поддержку переноса 22-го тура УПЛ.

«Я поддерживаю Андрея Шевченко, потому что это очень важный матч для нашей сборной. Считаю, что нужно пойти на то, чтобы сборная лучше подготовилась к игре с Хорватией.

Мы на сборах и в Кубке играют на третий-четвертый день. Самое главное, чтобы ребята и мы были к этому готовы. Считаю, что сборной нужно пойти навстречу», – сказал Шаран.

Источник — ТК Футбол

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