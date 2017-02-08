Владимир ШАРАН: «Сборной нужно пойти навстречу»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран высказался в поддержку переноса 22-го тура УПЛ.

«Я поддерживаю Андрея Шевченко, потому что это очень важный матч для нашей сборной. Считаю, что нужно пойти на то, чтобы сборная лучше подготовилась к игре с Хорватией.

Мы на сборах и в Кубке играют на третий-четвертый день. Самое главное, чтобы ребята и мы были к этому готовы. Считаю, что сборной нужно пойти навстречу», – сказал Шаран.