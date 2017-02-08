ГОЛОДЮК: «Уже вся страна знает, что у Ворсклы большие задолженности»

Бывший полузащитник «Ворсклы» Олег Голодюк рассказал о задолженности полтавского клуба.

«Мне кажется, уже вся страна знает, что у «Ворсклы» большие задолженности по заработной плате перед футболистами. Лично со мной клуб не рассчитался за более чем пять месяцев. Могу подтвердить, что решил отстаивать свои интересы в юридической плоскости», — сказал Голодюк.

«Я разговаривал с генеральным директором клуба Олегом Лысаком. И, честно говоря, так и не понял, как клуб видит для себя выход из сложившейся ситуации. Какого-то четкого механизма, системы погашения задолженности клуб так и не представил. Если коротко, то мы ни о чем не договорились. Получилось, что просто съездил в Полтаву забрать документы», - добавил футболист.

Олег Голодюк защищал цвета «Ворсклы» в первой половине текущего сезона.