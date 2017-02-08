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ИСМАИЛИ: «Мне нужно время, чтобы набрать форму и догнать партнеров»

Защитник «Шахтера» поделился впечатлениями от игры с «Дебреценом»

  • 08.02.2017 07:52
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ФК Шахтер. Исмаили
© ФК Шахтер. Исмаили

Защитник «Шахтера» Исмаили дал оценку матчу с венгерским «Дебреценом» (2:1) в рамках турнира Atlantic Cup.

– Сегодня получился не самый простой поединок – нам снова противостояла агрессивная команда. Первый тайм был очень даже хорош: доминировали на поле, создавали много моментов и были нацелены на их реализацию. Но соперник полностью закрылся в обороне, и почти не оставалось пространства, чтобы пройти защиту и забить гол. Хорошо, что все же удалось провести два мяча и победить. Это очень приятно.

Что касается моих физических кондиций, то я пропустил шесть дней сборов и пока что, возможно, нахожусь не на том уровне, что остальные игроки. При этом Мистер сегодня предоставил мне больше времени на поле, и могу сказать, что я чувствую себя отлично как физически, так и в плане тактических действий. Но думаю, мне еще потребуется некоторое время, чтобы набрать форму и догнать партнеров. Самое важное для нас – это подготовиться к Лиге Европы, не терять ритма и только прибавлять с каждым матчем.

Источник — ФК Шахтер

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