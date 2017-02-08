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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Победа над Дебреценом придала уверенности»

Хавбек «Шахтера» — о матче против венгров

  • 08.02.2017 07:40
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shakhtar.com, Тарас Степаненко
© shakhtar.com, Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал минимальную победу над «Дебреценом» (2:1) в матче за третье место на Atlantic Cup.

– Играли за третье место на турнире с неплохим соперником. Венгры знали, что «Шахтер» исповедует быстрый, техничный футбол, и понимали, что раскрываться им ни в коем случае нельзя, чтобы не получить много голов. Поэтому «Дебрецен» старался более плотно действовать на своей половине поля, постоянно искал возможности для контратаки и в одной из них забил.

Но даже при этом мы полностью контролировали игру, создали много моментов и могли победить с крупным счетом. Просто не все шансы удалось реализовать. Любой спортсмен, любая команда всегда хочет побеждать, и не имеет значения, какой это матч: официальный или товарищеский. Тем более что мы готовимся к серьезным встречам с «Сельтой», и победа придает уверенности в своих силах.

Источник — ФК Шахтер

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