Юрист Федецкого: «Днепр должен Артему почти за год»

Юрист Артема Федецького Дмитро Коробко розповів про борги «Дніпра» перед своїм підопічним.

«Артемові Федецькому винні гроші, які йому не платили упродовж семи місяців. «Дніпро» не виконав контрактних зобов`язань у період з грудня 2015-го року до 30 червня 2016-го року. За цей період Федецькому не заплатили жодної копійки. Іще є борг за попередні чотири місяці, упродовж якого оплата праці футболіста була лише частковою. Отож, Федецькому завинили зарплату за сім повних місяців і за чотири неповні. Ми подали скаргу у Палату спорів ФФУ ще 28 серпня минулого року. Рішення буде 15-го лютого».