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Юрист Федецкого: «Днепр должен Артему почти за год»

Дмитрий Коробко раскрыл подробности судебного дела против днепрян

  • 08.02.2017 07:28
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ФК Днепр, Артем Федецкий
© ФК Днепр, Артем Федецкий

Юрист Артема Федецького Дмитро Коробко розповів про борги «Дніпра» перед своїм підопічним.

«Артемові Федецькому винні гроші, які йому не платили упродовж семи місяців. «Дніпро» не виконав контрактних зобов`язань у період з грудня 2015-го року до 30 червня 2016-го року. За цей період Федецькому не заплатили жодної копійки. Іще є борг за попередні чотири місяці, упродовж якого оплата праці футболіста була лише частковою. Отож, Федецькому завинили зарплату за сім повних місяців і за чотири неповні. Ми подали скаргу у Палату спорів ФФУ ще 28 серпня минулого року. Рішення буде 15-го лютого».

Источник — ПлюсСпорт

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