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Шахтёр — Дебрецен — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор контрольного матча «Шахтёр» — «Дебрецен»

  • 08.02.2017 00:38
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Метки
ФК Шахтер. «Шахтёр» — «Дебрецен»
© ФК Шахтер. «Шахтёр» — «Дебрецен»

В товарищеском матче «Шахтёр» — «Дебрецен» победу со счетом 2:1 праздновала украиснкая команда:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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