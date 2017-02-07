Барселона в меньшинстве вышла в финал Кубка, не уступив Атлетико

После победы в Мадриде в первом полуфинале Королевского кубка (1:2) «Барселона» в ответной игре сыграла вничью с мадридским «Атлетико».
«Барселона» - «Атлетико Мадрид» - 1:1
Луис Суарес, 43 - Кевин Гамейро, 83
«Барселона»: Яспер Силлессен, Жерар Пике, Самюэль Юмтити, Денис Суарес (Хавьер Маскерано, '62), Хорди Альба, Андре Гомеш, Иван Ракитич (Андрес Иниеста, '72), Серхи Роберто, Арда Туран (Серхио Бускетс, '70), Лионель Месси, Луис Суарес
«Атлетико Мадрид»: Мигель-Анхель Мойя, Диего Годин (Лукас-Франсуа Эрнандес, '49), Стефан Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Сауль Ньигес, Хорхе Коке, Антуан Гризманн, Николас Гайтан (Анхель Корреа, '46), Фернандо Торрес (Кевин Гамейро, '62), Янник Феррейра-Карраско
Серхи Роберто, 19. Луис Суарес, 87. Иван Ракитич, 66. Яспер Силлессен, 76. Серхио Бускетс, 96. - Янник Феррейра-Карраско, 36. Стефан Савич, 77. Филипе Луис, 94.
Серхи Роберто, 57. Луис Суарес, 91. - Янник Феррейра-Карраско, 69.
Источник — Sport.ua
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