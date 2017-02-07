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Рома уничтожила Фиорентину

Команда Лучано Спаллетти продолжает преследовать «Ювентус»

  • 07.02.2017 23:49
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ФК Рома, Эдин Джеко
© ФК Рома, Эдин Джеко
«Рома» — «Фиорентина» - 4:0
Голы: Джеко, 39, 83, Фасио, 58, Строотман, 75.
«Рома»: Щесны — Манолас, Фасио, Рюдигер — Перес, Де Росси (Паредес, 85), Строотман, Эмерсон — Наингголан (Гренье, 89), Эль Шаарави (Тотти, 80) — Джеко.
«Фиорентина»: Тэтэрушану — Санчес, Родригес, Астори — Кьеза (Кристофоро, 78), Весино, Бадель, Оливера (Иличич, 63) — Борха Валеро, Бернардески — Бабакар.
Предупреждения: Строотман, Де Росси — Санчес, Валеро, Родригес.
 

Источник — Sport.ua

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