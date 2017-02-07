Рома уничтожила Фиорентину

«Рома» — «Фиорентина» - 4:0
Голы: Джеко, 39, 83, Фасио, 58, Строотман, 75.
«Рома»: Щесны — Манолас, Фасио, Рюдигер — Перес, Де Росси (Паредес, 85), Строотман, Эмерсон — Наингголан (Гренье, 89), Эль Шаарави (Тотти, 80) — Джеко.
«Фиорентина»: Тэтэрушану — Санчес, Родригес, Астори — Кьеза (Кристофоро, 78), Весино, Бадель, Оливера (Иличич, 63) — Борха Валеро, Бернардески — Бабакар.
Предупреждения: Строотман, Де Росси — Санчес, Валеро, Родригес.
Источник — Sport.ua
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