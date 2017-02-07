Рома уничтожила Фиорентину

Коноплянка по сравнению с зозулей гений футбола и следит за тем что и как он делает,хочешь поддер...

Они услышали по тв или прочитали на сайтах, что он нацист и все, им этого хватило.

ВОТ! Да в том то и дело, что они даже не знают кто такой Бандера! Ну как это для определенных люд...

пацан сам себе ее поламал: пусть чаще с автоматами фотается. Лучше уж как Коноплианка - селфи с у...

Ты думаешь они знают, такое определение Бандеровцы? Или ты в италии кто к примеру за Муссолини, н...

поломали пацану остаток карьеры... черти. ну то таке, я думаю Рома себе на жизнь достаточно зараб...

Ну молодец)))флоридец коренной)),только тогда зачем ты пишешь бред про 20 евро???ты сам веришь в ...

Ты меня не услышал совсем. Объяснять тут что либо бесполезно. " Парня не оклеветали, парень ...