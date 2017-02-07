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Звезда сыграет против Црвены Звезды

Кропивницкий клуб проведет товарищеский спарринг против сербского коллектива

  • 07.02.2017 23:23
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Звезда сыграет против Црвены Звезды
10 лютого «Зірка» проведе черговий матч на навчально-тренувальних зборах на Кіпрі. Суперником кропивницької команди буде володар Кубка європейських чемпіонів 1991 року та діючий чемпіон Сербії – белградська «Црвена Звезда».
 
Матч відбудеться в Пафосі. Початок гри о 14.00 за київським часом.
 

Источник — ФК Звезда

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