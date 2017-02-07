Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Чачич обсудил с хорватами игру сборной Украины

Тренер хорватов Чачич съездил пообщаться с испанскими и итальянскими легионерами «клетчатых»

  • 07.02.2017 22:59
  • 150 просмотров
  • 0 комментария
Метки
УЕФА. Анте Чачич
© УЕФА. Анте Чачич
Главный тренер ближайшего соперника сборной Украины по отборочному турниру ЧМ-2018, команды Хорватии, Анте Чачич провел минувший уик-энд с пользой для себя и «клетчатых». Как сообщает официальный сайт ХФФ, 5 февраля специалист прибыл в Мадрид, где встретился с Иваном Ракитичем (Барселона), Шиме Врсалько (Атлетико) и парочкой из Реала — Лукой Модричем и Матео Ковачичем.
 
А вечером того же дня Чачич вместе с одним из своих помощников уже находился в Турине, где присутствовал на игре Серии А Ювентус — Интер (1:0). Естественно, после матча у него состоялся разговор с Марио Манджукичем и Марко Пьяцей из Юве, а также Иваном Перишичем и Марсело Брозовичем из Интера.
 
Оба рандеву были посвящены нынешней форме игроков, их положению в клубе, состоянию здоровья и ближайшему поединку сборной — с Украиной.
 

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.