Чачич обсудил с хорватами игру сборной Украины

Главный тренер ближайшего соперника сборной Украины по отборочному турниру ЧМ-2018, команды Хорватии, Анте Чачич провел минувший уик-энд с пользой для себя и «клетчатых». Как сообщает официальный сайт ХФФ, 5 февраля специалист прибыл в Мадрид, где встретился с Иваном Ракитичем (Барселона), Шиме Врсалько (Атлетико) и парочкой из Реала — Лукой Модричем и Матео Ковачичем.

А вечером того же дня Чачич вместе с одним из своих помощников уже находился в Турине, где присутствовал на игре Серии А Ювентус — Интер (1:0). Естественно, после матча у него состоялся разговор с Марио Манджукичем и Марко Пьяцей из Юве, а также Иваном Перишичем и Марсело Брозовичем из Интера.

Оба рандеву были посвящены нынешней форме игроков, их положению в клубе, состоянию здоровья и ближайшему поединку сборной — с Украиной.