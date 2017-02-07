Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «-6 очков? Нет времени читать новости»

«Днепр» потерял еще шесть очков в таблице . Таково наказание ФИФА за неуплату долгов игроку Данило. И это решение вступило в силу. Клуб так и не вернул 125000 долларов, которые должен бразильцу. Парадоксально то, что в 2015-м Данило за 4 месяца не забил ни одного мяча за «Днепр». И штраф в 6 очков станет единственным, но очень болезненным упоминанием о пребывании футболиста в команде. Вердикт ФИФА откинул «днепрян» на предпоследнюю строчку в таблице. Однако ситуация может ухудшиться, ведь судебные процессы относительно многочисленных долгов как перед игроками, так и перед тренерами, продолжаются.

И теперь «Днепр» на предпоследней строчке в турнирной таблице. В активе набранных очков - только шесть. Это на одно больше, чем у «Карпат». Напомним, что в этом году «Днепр» уже однажды лишали шести очков за долги перед тренерским штабом Хуанде Рамоса.

Понятно, что в самой команде реакция на решение об очередном снятии очков - это полное разочарование. К тому же ни тренерский штаб, ни игроки повлиять на это не никак не могут.

Сергей Кравченко, игрок:

- Это не неожиданность. Но что от нас зависит? Как нам на это повлиять?

Дмитрий Михайленко, тренер:

- От вас, журналистов, впервые услышал, потому что тренируемся, нет времени читать новости. Но даже если такое случилось, будем продолжать работать так же, как и работали.