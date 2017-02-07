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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «-6 очков? Нет времени читать новости»

Наставник «Днепра» прокомментировал штраф команде

  • 07.02.2017 22:34
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  • 1 комментария
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ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
«Днепр» потерял еще шесть очков в таблице. Таково наказание ФИФА за неуплату долгов игроку Данило. И это решение вступило в силу. Клуб так и не вернул 125000 долларов, которые должен бразильцу. Парадоксально то, что в 2015-м Данило за 4 месяца не забил ни одного мяча за «Днепр». И штраф в 6 очков станет единственным, но очень болезненным упоминанием о пребывании футболиста в команде. Вердикт ФИФА откинул «днепрян» на предпоследнюю строчку в таблице. Однако ситуация может ухудшиться, ведь судебные процессы относительно многочисленных долгов как перед игроками, так и перед тренерами, продолжаются.
 
И теперь «Днепр» на предпоследней строчке в турнирной таблице. В активе набранных очков - только шесть. Это на одно больше, чем у «Карпат». Напомним, что в этом году «Днепр» уже однажды лишали шести очков за долги перед тренерским штабом Хуанде Рамоса.
 
Понятно, что в самой команде реакция на решение об очередном снятии очков - это полное разочарование. К тому же ни тренерский штаб, ни игроки повлиять на это не никак не могут.
 
Сергей Кравченко, игрок:
 
- Это не неожиданность. Но что от нас зависит? Как нам на это повлиять?
 
Дмитрий Михайленко, тренер:
 
- От вас, журналистов, впервые услышал, потому что тренируемся, нет времени читать новости. Но даже если такое случилось, будем продолжать работать так же, как и работали.
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    odiniznashix
      odiniznashix, 07.02.2017 23:04
    0
    Смотри, а то так заработаешься, что и не заметишь, что клуба уже нет.
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