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Фаны Баварии: Зозуля, убирайся из футбола

Фаны «Баварии» передали «привет» украинскому форварду

  • 07.02.2017 22:18
  • 6332 просмотров
  • 28 комментария
Метки
Sport.ua. Влад Дудка
© Sport.ua. Влад Дудка

Во время матча Кубка Германии «Бавария» - «Вольфсбург» фанаты хозяев подняли баннер «Наци, убирайтесь из футбола. Зозуля, иди вон»

Баннер продержали буквально минуту, после чего он был убран.

 

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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Комментарии
    Ding01
    online
      Ding01, 07.02.2017 23:17
    +4
    hophip, 07.02.2017 23:10
    Ding01, 07.02.2017 23:06
    Почти уверен что это проплаченная компания против зюзи и Украины в целом!(( ну нечего сил и терпения, должны ж когда то закончится деньги у газпрома

    дада) Путин лично фанатам Баварии заплатил) че ты несешь тупое скакло? зозуля-фашист, и кстати он не единственный в вашей сборной, еще один вы.б.л.я.д0к-федецкий. Было бы удивительно если бы в фашистской стране украине была бы другая сборная
    ты боярышника перепил аль как медведь сибирский?)) конечно Путин лично нечего не делал, но специально обученные люди по пропоганде к примеру могли такое устроить запросто! - так дошло?
    Ссылка
    dmytrosol
    online
      dmytrosol, 07.02.2017 23:17
    -3
    jekavayp, 07.02.2017 22:37
    Интересно что они, что фаны Райо, смогли бы объяснить в чем проявляется Зозулин нацизм?
    https://football24.ua/resources/photos/news/640_W_DIR/201512/291954_576399.
    jpg І деякі інші фото. Як відносяться до Бандери в країнах, які на собі відчули всі "блага" фашистського режиму, і хто такий Бандера в їх очах - запитайте у поляків...
    Ссылка
    kotbaziliozp
    online
      kotbaziliozp, 07.02.2017 23:17
    0
    hophip, 07.02.2017 23:10
    Ding01, 07.02.2017 23:06
    Почти уверен что это проплаченная компания против зюзи и Украины в целом!(( ну нечего сил и терпения, должны ж когда то закончится деньги у газпрома

    дада) Путин лично фанатам Баварии заплатил) че ты несешь тупое скакло? зозуля-фашист, и кстати он не единственный в вашей сборной, еще один вы.б.л.я.д0к-федецкий. Было бы удивительно если бы в фашистской стране украине была бы другая сборная
    Только один вопрос - Гитлер фашист?
    Ссылка
    ivangroznii
    online
      ivangroznii, 07.02.2017 23:20
    -2
    Это все карма за прыжки в сторону судьи и игроков Зари... как он себя повёл с трибуны,теперь трибуны с ним так же,только в десятикратном размере...
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 07.02.2017 23:20
    +2
    dmytrosol, 07.02.2017 23:17
    jekavayp, 07.02.2017 22:37
    Интересно что они, что фаны Райо, смогли бы объяснить в чем проявляется Зозулин нацизм?

    https://football24.ua/resources/photos/news/640_W_DIR/201512/291954_576399.
    jpg І деякі інші фото. Як відносяться до Бандери в країнах, які на собі відчули всі "блага" фашистського режиму, і хто такий Бандера в їх очах - запитайте у поляків...

    поляки також наш народ не цукерками годували. А як , цікаво, вальеканці до Франко відносяться, чи "своє не пахне "?
    Ссылка
    Ding01
    online
      Ding01, 07.02.2017 23:20
    -2
    kotbaziliozp, 07.02.2017 23:17
    hophip, 07.02.2017 23:10
    Ding01, 07.02.2017 23:06 Почти уверен что это проплаченная компания против зюзи и Украины в целом!(( ну нечего сил и терпения, должны ж когда то закончится деньги у газпрома дада) Путин лично фанатам Баварии заплатил) че ты несешь тупое скакло? зозуля-фашист, и кстати он не единственный в вашей сборной, еще один вы.б.л.я.д0к-федецкий. Было бы удивительно если бы в фашистской стране украине была бы другая сборная

    Только один вопрос - Гитлер фашист?
    Нацизм и есть проявлением фашизма в Германии
    Ссылка
    diogendog
    online
      diogendog, 07.02.2017 23:22
    +1
    Необходимо сказать, что в Испании и в Германии есть коммунистические партии КПГ и КПИ. В Швеции коммунисты тоже есть. А где их нет? Если подобные акции будут распространятся на другие страны то, наверное, ноги растут у этой акции от четвёртого интернационала. Но мир состоит не из одних коммунистов.
    Кстати, разрешена ли на футболе политическая пропаганда и агитация?
    Ссылка
    kotbaziliozp
    online
      kotbaziliozp, 07.02.2017 23:23
    0
    Ding01, 07.02.2017 23:20
    kotbaziliozp, 07.02.2017 23:17
    hophip, 07.02.2017 23:10 Ding01, 07.02.2017 23:06 Почти уверен что это проплаченная компания против зюзи и Украины в целом!(( ну нечего сил и терпения, должны ж когда то закончится деньги у газпрома дада) Путин лично фанатам Баварии заплатил) че ты несешь тупое скакло? зозуля-фашист, и кстати он не единственный в вашей сборной, еще один вы.б.л.я.д0к-федецкий. Было бы удивительно если бы в фашистской стране украине была бы другая сборная Только один вопрос - Гитлер фашист?

    Нацизм и есть проявлением фашизма в Германии
    Ну нет - не надо ля-ля, ответ плиз в студию.
    Ссылка
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