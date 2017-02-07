Фаны Баварии: Зозуля, убирайся из футбола

Во время матча Кубка Германии «Бавария» - «Вольфсбург» фанаты хозяев подняли баннер «Наци, убирайтесь из футбола. Зозуля, иди вон»
Баннер продержали буквально минуту, после чего он был убран.
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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Почти уверен что это проплаченная компания против зюзи и Украины в целом!(( ну нечего сил и терпения, должны ж когда то закончится деньги у газпрома
дада) Путин лично фанатам Баварии заплатил) че ты несешь тупое скакло? зозуля-фашист, и кстати он не единственный в вашей сборной, еще один вы.б.л.я.д0к-федецкий. Было бы удивительно если бы в фашистской стране украине была бы другая сборная
jpg І деякі інші фото. Як відносяться до Бандери в країнах, які на собі відчули всі "блага" фашистського режиму, і хто такий Бандера в їх очах - запитайте у поляків...
Почти уверен что это проплаченная компания против зюзи и Украины в целом!(( ну нечего сил и терпения, должны ж когда то закончится деньги у газпрома
дада) Путин лично фанатам Баварии заплатил) че ты несешь тупое скакло? зозуля-фашист, и кстати он не единственный в вашей сборной, еще один вы.б.л.я.д0к-федецкий. Было бы удивительно если бы в фашистской стране украине была бы другая сборная
Интересно что они, что фаны Райо, смогли бы объяснить в чем проявляется Зозулин нацизм?
https://football24.ua/resources/photos/news/640_W_DIR/201512/291954_576399.
jpg І деякі інші фото. Як відносяться до Бандери в країнах, які на собі відчули всі "блага" фашистського режиму, і хто такий Бандера в їх очах - запитайте у поляків...
поляки також наш народ не цукерками годували. А як , цікаво, вальеканці до Франко відносяться, чи "своє не пахне "?
Ding01, 07.02.2017 23:06 Почти уверен что это проплаченная компания против зюзи и Украины в целом!(( ну нечего сил и терпения, должны ж когда то закончится деньги у газпрома дада) Путин лично фанатам Баварии заплатил) че ты несешь тупое скакло? зозуля-фашист, и кстати он не единственный в вашей сборной, еще один вы.б.л.я.д0к-федецкий. Было бы удивительно если бы в фашистской стране украине была бы другая сборная
Только один вопрос - Гитлер фашист?
Кстати, разрешена ли на футболе политическая пропаганда и агитация?
hophip, 07.02.2017 23:10 Ding01, 07.02.2017 23:06 Почти уверен что это проплаченная компания против зюзи и Украины в целом!(( ну нечего сил и терпения, должны ж когда то закончится деньги у газпрома дада) Путин лично фанатам Баварии заплатил) че ты несешь тупое скакло? зозуля-фашист, и кстати он не единственный в вашей сборной, еще один вы.б.л.я.д0к-федецкий. Было бы удивительно если бы в фашистской стране украине была бы другая сборная Только один вопрос - Гитлер фашист?
Нацизм и есть проявлением фашизма в Германии
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