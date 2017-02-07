Монако отрывается от ПСЖ

у всіх сайт глючить ?

А вот с Пике что-то нужно делать. Второй матч очень слабая игра....

Согласен, но не всегда ж срыалу подсуживать, иногда и нам пусть повезёт

Что-то притихли барсосы, пишущие в каждой теме "Очередной мачт, в котором судья сгнобил бар...

Радует, что энрике своего любимчика не сможет в финале поставиь - это я про Роберто.

офсайду у грізмана не було помилка 100% цікаво було б подивитися на гру при рахунку 1-1 і кількіс...

Энрике обирается защитника выпускть или он хочет вдесятером играть 3 защитниками?!