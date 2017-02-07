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Монако отрывается от ПСЖ

Монегаски обыграли на выезде «Монпелье», «Бордо» расправился с «Каном»

  • 07.02.2017 22:12
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«Монпелье» — «Монако» - 1:2
Голы: Илтон, 47 — Глик, 16, Мбаппе Лоттин, 20.
«Монпелье»: Журден — Мукиэле, Илтон, Покорны, Руссильон — Я. Силла — Иконе (С. Камара, 62), Схири, Долли (Ласне, 81), Мбенза (Мунье, 25) — Будебуз .
«Монако»: Субашич — Сидибе (А. Туре, 57), Глик, Жемерсон, Б. Менди — Бернарду Силва (Фалькао, 81), Моутиньо, Бакайоко, Лемар — Жермен (Фабиньо, 49), Мбаппе Лоттин.
Предупреждения: Я. Силла — Б. Менди, Жемерсон.
Удаление: Жемерсон, 88 (второе предупреждение).
 
 
«Кан» — «Бордо» - 0:4
Голы: Ролан, 11, Камано, 22, 63, Плашил, 90.
«Кан»: Веркутр — Леборн, Да Силва, Адеоти (Себ, 64), Бесса — Карамо (Роделен, 57), Делаплас (Макенго, 46), Фере, Базиль — Сантини.
«Бордо»: Каррассо — Гайич, Йованович, Паллуа, Сабали (Пелленар, 82) — Плашил, Тулалан, Санкаре (Арамбарри, 85) — Малком, Ролан (Лаборд, 75), Камано.
Предупреждения: Адеоти — Сабали.
 

Источник — Sport.ua

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