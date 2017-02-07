Шахтер обыграл Дебрецен в поединке за третье место Atlantic Cup

Совсем немного времени остается до первого матча «Шахтера» против «Сельты», и поэтому каждый контрольный поединок «горняков» рассматривается под призмой будущего противостояния. Очередным спарринг-партнером донецкой команды, призванным проверить текущий тонус подопечных Паулу Фонсеки, стал венгерский «Дебрецен». На Atlantic Cup «красно-белые», которых возглавляет португальский специалист Леонел Понтеш, проиграли шведскому «Юргордену» (0:1) и одолели датский «Орхус» (2:0).
По сравнению с первым матчем Atlantic Cup против «Ольборга» тренерский штаб «горняков» внес всего две корректировки в стартовый состав. Место в воротах занял Андрей Пятов, заменивший Никиту Шевченко, а в полузащите Бернарда сменил Тайсон. В центре обороны разместились Ярослав Ракицкий и Александр Кучер, на флангах – Исмаили и Дарио Срна. За опорную зону было доверено отвечать Фреду и Максиму Малышеву. Конструировать атаки должны были Ромеро Марлос и Тайсон, а на острие вышел Густаво Бланко-Лещук.
Первая половина встречи прошла при тотальном территориальном преимуществе донецкого клуба. Не включавшие высокие скорости «горняки» без видимого труда обостряли игру у ворот венгров. На 9-й минуте Бланко-Лещук ворвался в штрафную «Дебрецена», но вышедший Данилович отразил удар аргентинца. Тот же Бланко-Лещук едва не открыл счет после прострела Исмаили, а фланговые подключения Срны доставляли немало проблем обороне «красно-белых».
Давление «Шахтера» принесло результат в середине первой 45-минутки. Фред убежал по правому флангу и сделал навес. С ударом Тайсона Данилович справился, но Бланко-Лещук добил мяч в ворота. Через две минуты «горняки» провели размашистую комбинацию, которую после эффектного заброса от Тайсона результативным ударом завершил Дентиньо – 2:0. Подопечные Фонсеки продолжали держать мяч и, казалось, полностью контролировали ход игры. Тем не менее, венграм удалось провести молниеносную контратаку, и после навеса Ханджича на линию вратарской Фельтшер точно пробил мимо Пятова.
После перерыва игра несколько изменилась, и «Дебрецену» удалось перевести развитие событий в центр поля. На 46-й минуте Янош Ференци из-за пределов штрафной побеспокоил Пятова – голкипер в падении поймал мяч. Вскоре арбитр назначил опасный штрафной напротив ворот «красно-белых», но Срна не сумел пробить массивную венгерскую «стенку».
Подопечные Понтеша пытались подобраться к штрафной донецкого клуба, что у них не особо получалось. А вот «горняки» вполне могли закрепить свое преимущество, но надежно до своей замены отыграл Данилович, справившийся с двумя ударами Фреда. Мог отличиться в матче и Коваленко, который из хорошей позиции пробил в голкипера.
Таким образом, «Шахтер» одержал очередную победу в зимнее межсезонье, и футболисты продолжат в хорошем настроении готовиться к матчам Лиги Европы.
«Шахтер» - «Дебрецен» - 2:1 (2:1)
Густаво Бланко-Лещук, 27, Дентиньо, 29 - Франк Фельтшер, 36
«Шахтер Д»: Андрей Пятов, Александр Кучер (Иван Ордец, '68), Исмаили (Марсио Азеведо, '82), Ярослав Ракицкий, Тайсон (Бернард, '67), Дарио Срна (Василий Кобин, '68), Дентиньо (Виктор Коваленко, '68), Ромеро Марлос, Максим Малышев (Тарас Степаненко, '82), Фред, Густаво Бланко-Лещук (Андрей Борячук, '82)
«Дебрецен»: Бранислав Данилович (Иван Келава, '80), Александар Йованович (Аттила Осват, '70), Душан Бркович, Норберт Месарош (Петер Сильваши, '70), Данило Секулич, Даниэль Тёжер, Иоан Филип, Давид Хольман (Петер Биро, '84), Франк Фельтшер (Короди, 70), Сабольч Барна (Янош Ференци, '46), Харис Ханджич (Норберт Кёньвеш, '80)
Удары (в створ): 15 (10) - 3 (2)
Угловые: 9 - 1
Оффсайды: 3 - 2
ШАХТЕР - ДЕБРЕЦЕН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Автор — Тишура Александр, Sport.ua
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"Футбол" еще раз подтвердил реноме клубного канальчика, это же надо вместо Барса - Атлетико показывать контрольный матч Штольни... Ждем в следующий раз от "национального" канала товарняки Ворсклы, Динамо, Александрии и Волыни
А тобі взагалі відомо, що "Футболів" два? Чи ти нічого крім "Динамо от Шуріка" і Коломойшиних "плюсів" не знаєш і знати не хочеш?
на Футбол 2 данный матч тоже не транслировался, как и товарищеские игры других клубов Украины
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