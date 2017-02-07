Шахтер отправится в Испанию 15-го февраля

«Горняки» продолжат подготовку к матчам Лиги Европы против «Сельты» в Португалии.
Тренировочный сбор «Шахтера» в Лагуше завершается 9 февраля. После этого команда полетит в Брагу, где будет готовиться вплоть до первого поединка 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой». 10 февраля у дончан запланирована контрольная игра.
В Виго «Шахтер» переедет 15 февраля.
Источник — ФК Шахтер
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