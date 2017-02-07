Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер отправится в Испанию 15-го февраля

Ближайшие планы «Шахтера» в Португалии

  • 07.02.2017 21:57
  • 297 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
«Горняки» продолжат подготовку к матчам Лиги Европы против «Сельты» в Португалии. 
 
Тренировочный сбор «Шахтера» в Лагуше завершается 9 февраля. После этого команда полетит в Брагу, где будет готовиться вплоть до первого поединка 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой». 10 февраля у дончан запланирована контрольная игра. 
 
В Виго «Шахтер» переедет 15 февраля.
 

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.