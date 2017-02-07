Шахтер отправится в Испанию 15-го февраля

Ну нет - не надо ля-ля, ответ плиз в студию.

Необходимо сказать, что в Испании и в Германии есть коммунистические партии КПГ и КПИ. В Швеции к...

Нацизм и есть проявлением фашизма в Германии

поляки також наш народ не цукерками годували. А як , цікаво, вальеканці до Франко відносяться, ч...