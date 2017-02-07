ФФУ презентовала Институт футбола

7 лютого відбулося урочисте підписання угоди між Федерацією футболу України та Національним університетом фізичного виховання і спорту України про створення Інституту футболу. Мета нового закладу – вдосконалити систему підготовки спеціалістів та збільшити кількість футбольних тренерів серед випускників ВНЗ. Інститут футболу - спільний проект ФФУ та НУФВСУ, який отримав підтримку двох міністерств: освіти та науки і молоді і спорту.

На урочистості до Національного університету фізичного виховання та спорту, який має славетну історію та за роки свого існування підготував десятки чемпіонів та призерів Олімпійських ігор, завітало чимало видатних особистостей. Привітати Федерацію футболу України та ВНЗ прийшли й представники профільних міністерств: заступник міністра освіти та науки України Роман Греба та заступник міністра молоді та спорту Микола Даневич. Угоду про створення Інституту футболу під бурхливі оплески студентів університету, які вщерть заповнили актовий зал, де відбувалася презентація проекту, підписали президент Федерації футболу України Андрій Павелко та ректор НУФВСУ Євген Імас.

Під час свого вітального виступу Андрій Павелко зазначив, що новостворений Інститут футболу буде сприяти створенню умов для розвитку футболу у трьох основних напрямах – кадровому, методичному та науковому.

«Дуже приємно, що від нашої першої зустрічі з ректором Національного університету фізичного виховання та спорту Євгеном Імасом, у ході якої ми обговорювали перспективи створення Інституту футболу, до презентації проекту пройшло дуже мало часу, – розповів президент ФФУ. – Нашому футболу зараз необхідні не лише розробка стратегії, програми розвитку, а й достатня кількість фахівців тренерського цеху, які опанують передовий досвід провідних країн світу. Введений нами в експлуатацію завод з виробництва штучних полів дозволить збільшити кількість футбольних шкіл та секцій по всій країні. Саме там й знадобляться спеціалісти – наставники майбутніх гравців юнацьких, молодіжної та національної збірних. Приємно, що в стінах реабілітаційної медичної лабораторії на базі Інституту футболу буде можливість для відновлення як гравців збірних, так і воїнів АТО, котрі проходять лікування у Головному військовому клінічному госпіталі Києва, з яким Федерація футболу тісно співпрацює».

«Я вдячний ФФУ, яка підтримала ініціативу створення Інституту футболу, – відзначив у свою чергу Євген Імас. – Це проект дуже перспективний, який буде сприяти реалізації спільних захистів для розвитку футболу. Зокрема, його кадрового, методичного та наукового забезпечення».

Згідно з угодою, буде удосконалена система підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра зі спеціальності «Фізична культура і спорт» (спеціалізація «Тренерська діяльність у футболі»). Також у НУФВСУ буде запроваджено магістерську програму «Футбол у системі резервного спорту», а ФФУ та університет будуть сприяти працевлаштуванню відповідних магістрів. Фахівці Інституту візьмуть участь у розробці Комплексної програми розвитку футболу в Україні.

Зі свого боку ФФУ сприятиме створенню та функціонуванню на базі кафедри футболу НУФВСУ методичного кабінету дитячо-юнацького футболу та забезпечить методично загальнонаціональний проект «Урок футболу».

Буде удосконалена програма підготовки слухачів для отримання ліцензії «С» – диплому ФФУ, а також розроблено навчально-методичний комплекс «Дидактичний кейс тренера з футболу. Ліцензія «С».

Окремим пунктом передбачається створення та функціонування комплексної наукової групи та спеціалізованої лабораторії у структурі науково-дослідного інституту НУФВСУ для супроводу підготовки збірних команд України з футболу. На медичній базі ВНЗ будуть проводитися операції.

Після презентації відбулася робоча нарада з організації діяльності Інституту футболу.