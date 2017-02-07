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Темур ПАРЦВАНИЯ: «Люблю Украину, но я - грузин»

Защитник донецкого «Олимпика» будет защищать цвета сборной Грузии

  • 07.02.2017 21:23
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ФК Олимпик, Темур Парцвания
© ФК Олимпик, Темур Парцвания
Игрок «Олимпика» прокомментировал решение сменить украинское гражданство на грузинское.
 
- Был разговор. Тренер говорил – мол, мы следим за Парцванией. Хотя у меня украинский паспорт, я еще до этого решил принять грузинское гражданство. Я воспитался здесь как человек, личность, футболист. Я люблю эту страну. Нелегко было принять такое решение. Я почувствовал поддержку своего народа, журналистов, тренера, и до нового года я уже принял решение поменять гражданство. Я люблю Украину и всегда буду любить, у меня здесь больше друзей, чем там, но я грузин.
 

Источник — ТК Футбол

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