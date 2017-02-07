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Российский журналист раскритиковал работу помощника Луческу

Алексей Андронов критикует Карло Николини

  • 07.02.2017 21:13
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  • 1 комментария
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Sport.ua. Алексей Андронов
© Sport.ua. Алексей Андронов
Спортивный комментатор Алексей Андронов – о высказываниях тренера по физподготовке «Зенита» Карло Николини.
 
«Есть такая поговорка: дуракам полработы не показывают. В случае спортивной команды – не очень важно, что и как она делает на тренировках – важен конечный результат. За него (как и за выбор средств достижения) отвечает главный тренер.
 
Теперь смотрим на то, как это бывает.
 
Вот свежий анекдот – тренер по физподготовке «Зенита» недоволен кондициями Шатова! Которого сам и ДОЛЖЕН готовить. Иными словами, тренер Николини недоволен собой, своей работой! Брависсимо! Редкая в наше время склонность к самокритике!
 
Вообще не совсем понятно, с чего вдруг он взялся давать интервью. Как раз те самые полработы обсуждать. В разгар подготовки к сезону. Но ни для никого не секрет, что ключевой проблемой провала «Зенитом» концовки осенней части сезона было ужасное физическое состояние команды. Это подтверждали все, и специалисты, и наблюдатели со стороны и игроки. Именно тогда «Зенит» и отпустил «Спартак» на критичные пять очков. Команда была как выжатый лимон, не могла дожать соперника в концовках, напротив, теряя в них драгоценные очки!
 
И вот сейчас, когда «Зениту» нужно спокойно и четко подготовиться к весенней части соревнований, в которой он отстает от лидера всего на пять очков – тренер (не главный) открыто и публично высказывает недовольство готовностью одного из важных игроков, потенциальных лидеров.
 
Если «Зенит» не добьется результатов – это непременно вспомнят.
 
Так что можно только посоветовать синьору Николини (по собственным словам которого – его игроки должны быть на метр, на секунду впереди соперника), – посмотри, синьор, данные, прего, проанализируй. Посмотри на осенние матчи, займись повышением собственной и своих игроков квалификации (она отражена в турнирной таблице), а не выступай в прессе в костюме вдовы унтер-офицера.
 
Слабо себе представляю такой подход к делу в «Реале», «Баварии» или «Челси».
 
Я увязываю это с одним - много лет отработав фактически в отсутствии конкурентной среды, в чемпионате Украины, где готовиться надо было всерьез к 2-4 играм, тренерская бригада несколько недооценила тот чемпионат, в который попала. Где нет «сателлитов», и все бьются за очки. Именно с этим связан проигрыш первого этапа турнира.
 
Теперь тренеры, видимо, не до конца понимают, что и как делать. В таких ситуациях крайними часто становятся игроки. Это удивительно, ведь никакой катастрофы пока что нет, у Луческу огромный опыт, который и нужно применить. Вместо создания монолитной структуры - мы видим дискуссии на второстепенных уровнях».
 

Источник — Советский спорт

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Комментарии
    staand26
      staand26, 07.02.2017 21:22
    -1
    Згоден. Особливо із сателітами.
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