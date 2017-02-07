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Сборная Украины переиграла ветеранов Бетиса

Ветеранская сборная Украины провела еще один спарринг в Испании

  • 07.02.2017 21:02
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У другому матчі в Іспанії ветеранська збірна України перемогла ветеранів «Бетиса» - 3:1! Вже в першому таймі «жовто-сині» вийшли вперед завдяки влучним ударам від Сергія Назаренка, Олександра Косиріна та Андрія Донця. По перерві іспанці скоротили рахунок завдяки голу від Езекюіеля.
 
Перемогу українці святкували разом із двома сотнями вболівальників, які зібралися на гру з усієї Андалусії. Разом виконали Гімн України, зробили спільні фотографії. «Слава Україні! Слава ветеранській збірній України»!, - лунало цього вечора на стадіоні в Севільї.
 

Источник — Facebook.com

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