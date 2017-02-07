Эдуард СОБОЛЬ: «Вел переговоры с Динамо, но выбрал Шахтер»

Игрок «Зари», который принадлежит «Шахтеру», рассказал, как в свое время мог оказаться в «Динамо».
- Был ли я на переговорах в кабинете у президента «Динамо» Игоря Суркиса? Был, говорили, но вникать в детали я не хочу. Передо мной стоял выбор, я сделал его в пользу «горняков» и ни о чем не жалею. Да, попал туда в совсем юном возрасте, но это был огромный опыт - просто тренироваться с такими футболистами на одном поле.
За кого я болел в детстве? За «Шахтер». Мы переехали в Запорожье, а оттуда до Донецка все-таки ближе, чем до Киева.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
РўРѕР»РєСѓ Р· С‚РѕРіРѕ С‰Рѕ С‚Рё С—С… РІРёР±СЂР°РІ СЏРє РІРѕРЅРё С‚РµР±Рµ РЅРµ РІРёР±СЂР°Р»Рё!
Р”СѓРјР°СЋ С‡С‚Рѕ РѕРЅ РІ Р±Р»РёР¶Р°Р№С€РµРµ РІСЂРµРјСЏ Р±СѓРґРµС‚ РІ РЁР°С…С‚РµСЂРµ. РњРѕР¶РµС‚ РіРѕРґ РјРѕР¶РµС‚ РґРІР° , РЅРѕ РёРіСЂР°С‚СЊ Р±СѓРґРµС‚. РРіСЂРѕРє С‚Рѕ РЅРµСЃР»Р°Р±С‹Р№.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.