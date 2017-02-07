Эдуард СОБОЛЬ: «Вел переговоры с Динамо, но выбрал Шахтер»

Игрок «Зари», который принадлежит «Шахтеру», рассказал, как в свое время мог оказаться в «Динамо».

- Был ли я на переговорах в кабинете у президента «Динамо» Игоря Суркиса? Был, говорили, но вникать в детали я не хочу. Передо мной стоял выбор, я сделал его в пользу «горняков» и ни о чем не жалею. Да, попал туда в совсем юном возрасте, но это был огромный опыт - просто тренироваться с такими футболистами на одном поле.

За кого я болел в детстве? За «Шахтер». Мы переехали в Запорожье, а оттуда до Донецка все-таки ближе, чем до Киева.