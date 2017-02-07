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Эдуард СОБОЛЬ: «Вел переговоры с Динамо, но выбрал Шахтер»

Защитник луганской «Зари» рассказал о своей любви к «Шахтеру»

  • 07.02.2017 20:49
  • 559 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Заря. Эдуард Соболь
© ФК Заря. Эдуард Соболь
Игрок «Зари», который принадлежит «Шахтеру», рассказал, как в свое время мог оказаться в «Динамо».
 
- Был ли я на переговорах в кабинете у президента «Динамо» Игоря Суркиса? Был, говорили, но вникать в детали я не хочу. Передо мной стоял выбор, я сделал его в пользу «горняков» и ни о чем не жалею. Да, попал туда в совсем юном возрасте, но это был огромный опыт - просто тренироваться с такими футболистами на одном поле.
 
За кого я болел в детстве? За «Шахтер». Мы переехали в Запорожье, а оттуда до Донецка все-таки ближе, чем до Киева.
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Вова Бойко
      Вова Бойко, 07.02.2017 21:03
    0
    Толку з того що ти їх вибрав як вони тебе не вибрали!
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    Билявский Саша
    online
      Билявский Саша, 07.02.2017 21:47
    0
    Р’РѕРІР° Р‘РѕР№РєРѕ, 07.02.2017 21:03
    РўРѕР»РєСѓ Р· С‚РѕРіРѕ С‰Рѕ С‚Рё С—С… РІРёР±СЂР°РІ СЏРє РІРѕРЅРё С‚РµР±Рµ РЅРµ РІРёР±СЂР°Р»Рё!
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    Ссылка
    yur-vasi
    online
      yur-vasi, 07.02.2017 21:49
    0
    Билявский Саша, 07.02.2017 21:47
    Р’РѕРІР° Р‘РѕР№РєРѕ, 07.02.2017 21:03
    РўРѕР»РєСѓ Р· С‚РѕРіРѕ С‰Рѕ С‚Рё С—С… РІРёР±СЂР°РІ СЏРє РІРѕРЅРё С‚РµР±Рµ РЅРµ РІРёР±СЂР°Р»Рё!

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