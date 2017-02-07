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Асмир БЕГОВИЧ: «Беспокоит отсутствие игровой практики»

Голкипер «Челси» недоволен отсутствием игровой практики

  • 07.02.2017 20:36
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ФК Челси, Асмир Бегович
© ФК Челси, Асмир Бегович
Вратарь «Челси» Асмир Бегович рассказал о своей карьере в лондонском клубе.
 
- Думаю, что недостаток игровой практики расстраивает любого профессионала, - говорит Бегович. - Но для меня стимулом является возможность выиграть турниры и быть частью успешной команды. Конечно, меня беспокоит отсутствие игровой практики, но сейчас я не думаю о смене клубной прописки. Я знаю свою роль в команде, знаю, что могу помочь команде своим опытом. Я полностью верен клубу до конца сезона.
 

Источник — ФК Челси

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