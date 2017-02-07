Асмир БЕГОВИЧ: «Беспокоит отсутствие игровой практики»

Вратарь «Челси» Асмир Бегович рассказал о своей карьере в лондонском клубе.

- Думаю, что недостаток игровой практики расстраивает любого профессионала, - говорит Бегович. - Но для меня стимулом является возможность выиграть турниры и быть частью успешной команды. Конечно, меня беспокоит отсутствие игровой практики, но сейчас я не думаю о смене клубной прописки. Я знаю свою роль в команде, знаю, что могу помочь команде своим опытом. Я полностью верен клубу до конца сезона.