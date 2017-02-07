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Игорь КРИВЕНКО: «Караваев сделал большой шаг в карьере»

Футбольный агент рассказал о главных трансферах зимнего межсезонья

  • 07.02.2017 20:17
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Facebook. Игорь Кривенко
© Facebook. Игорь Кривенко
Один из авторитетных украинских агентов — Игорь Кривенко дал оценку трансферной кампании отечественных клубов в первом месяце нового года.
 
— Январь футбольный еще долго будет ассоциироваться у нас с оттоком исполнителей из украинских клубов. Турция, Бельгия, Польша, Венгрия, Азербайджан, Дания... Список стран, в которые подались в поисках лучшей доли, наши игроки впечатляет и одновременно дает немалую пищу для размышлений.
 
Еще несколько лет назад благополучную сытую жизнь ни один украинский футболист ни за что бы не поменял на размеренную будничную в той же Турции или Польше. Но времена заоблачных зарплат, хороших премий, больших подъемных остались в истории. Клубы переживают тяжелые времена, украинский футбол — это зеркало нашей повседневной жизни. Не может спорт больших достижений существовать отдельно от общества. Меценатам, которые еще вчера вкладывали колоссальные средства в свои команды, сейчас не до жиру.
 
«Шахтер», по моим данным, еще продолжает выплачивать своим игрокам приличные гонорары, остальные ужались. Заметно, судя по январским трансферам, оптимизировала расходы «Ворскла», прежде входившая в число одно из самых обеспеченных в Премьер-лиге. Практически все ведущие исполнители полтавчан разбежались кто куда: Юрий Коломоец подался в Венгрию, Сандро Кобахидзе — в Турцию, Алексей Дитятьев перебрался в «Карпаты»...
 
Если мы обратим внимание, то многие наши ребята сейчас кинулись в Турцию. Хороший рынок, достойный чемпионат, более выгодные финансовые условия. Денег, которые там платят, в украинском футболе эти ребята не заработают. Рыба выбирает, где глубже, а человек — где лучше. Лучше, увы, пока за бугром, а не у нас. Украинский футбол, как это ни прискорбно, своего дна еще не достиг. Падение продолжается. По моим ощущениям, регресс будет продолжаться еще не одно межсезонье. Дна достигнем, когда с другой стороны постучатся.
 
Вы же понимаете, если наши люди едут уже в чемпионат Дании, то это свидетельствует лишь об одном: здесь они не горят желанием выступать. Где угодно, как угодно — только бы стабильно и спокойно все было. Об уровне уже никто сильно не задумывается. Не то время, чтобы перебирать харчами.
 
Несколько удачных, с моей точки зрения, трансферов осуществили «Карпаты», сумев неплохо заработать на переходах Густаво Бланко Лещука и Владимира Костевича. Президент львовян Петр Дыминский, которого прежде ругали за слабую селекционную работу и низкий уровень менеджмента, наглядно продемонстрировал, как за счет продажи футболистов клуб Премьер-лиги может успешно функционировать даже в этих сложных условиях. В то время, как из других команд игроки в большинстве своем уходят свободными агентами...
 
И то, что «Днепру» удалось пополнить клубную кассу за счет продажи в «Карабюкспор» Андрея Близниченко, — большая удача. Особенно в свете финансовых и организационных проблем днепрян. Да и у молодого игрока появилось больше шансов заявить о себе в Европе. Как, к слову, и у его недавнего партнера по команде Валерия Лучкевича, перебравшегося в «Стандард». Обладающий прекрасной скоростью и неплохим дриблингом, заточенный на атаку, он имеет все предпосылки заиграть в бельгийском чемпионате.
 
Но, конечно же, выделяется на фоне всех январских трансферов переход принадлежащего «Шахтеру» Александра Караваева из «Зари» в «Фенербахче». Один из ведущих клубов Турции, с хорошей и давней историей, регулярно выступающий в еврокубках. Что еще добавить? Пожалуй, только несколько слов, произнесенных самим Караваевым в аэропорту Стамбула: «Переход в такую команду — большой шаг в карьере», — сказал Кривенко.
 

Источник — Footboom

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