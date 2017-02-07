Юрий ВЕРНИДУБ: «Форварды у нас почти не забивают»

Первый сбор «Зари» окончен. Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб подвёл его итоги в разговоре с корреспондентом пресс-службы:

- Мы провели хороший сбор. Всё, что было запланировано – выполнили. Хорошо, что погода сопутствовала нам. Сыграли четыре контрольных матча. Дважды победили, раз сыграли вничью и раз уступили. Соперники были разноплановыми. Сильные были, встретились и с командами среднего уровня.

- Самое важное, что все живы и здоровы…

- Но были и небольшие травмы. К примеру, у Артёма Гордиенко и Руслана Бабенко. Практически весь сбор пролечился Владислав Сандрак-Винницкий. Артём Гордиенко пропустил 5 дней. Надеюсь, на следующем сборе он догонит остальных ребят по уровню подготовки. Точно так же, как и Руслан Бабенко.

- Несколько слов попросим вас сказать о проведённых контрольных матчах…

- Понятное дело, что результат интересен всегда и нужно, чтобы он был положительным. Но в последнее время я особо на нём не зацикливаюсь. Сборы есть сборы. Самое важное – достичь в этих контрольных играх той цели, которую мы перед ребятами ставим. Отточить игровые схемы, тактические раскладки – это важнее на данном этапе, чем результат. Где-то получалось, где-то нет. Понятное дело, что есть над чем работать. Впереди ещё один сбор, где будет ещё больше игр. Начиная с третьего матча будем конкретно наигрывать состав на поединок с «Динамо».

В целом же, всё нормально. Повторюсь, у нас были соперники разного уровня. Да, мы уступили «Лудогорцу» 0:2, но соперник уже заканчивал второй сбор и скоро уже ему играть в Лиге Европы. Оппонент был подготовлен лучше, а мы перед этим поработали всего лишь три дня.

- Продолжает восстанавливаться наш капитан Никита Каменюка. Как проходит процесс его возвращения в строй?

- Ту программу, которая у него была, он выполнил. Завтра Никита опять улетит в Италию на контрольное обследование. Там уже конкретно скажут, как и что. Никита – профессионал. Выполнял ещё больше работы, чем другие ребята. Если мы работали в двухразовом режиме, то он часов шесть, как минимум, посвящал восстановительным мероприятиям.

- На первый сбор вы взяли и наших молодых игроков: Михаила Шершня, Егора Шалфеева и Владислава Сандрак-Винницкого. Поедут ли они на второй сбор вместе с командой или вы кому-либо ещё дадите шанс из нашей молодёжи?

- Поедут эти же ребята. Единственное исключение, Владислав Сандрак-Винницкий. Ему сделают МРТ. У него проблема с боковой связкой. Мы взяли его на сборы, но он потренировался лишь день, потом произошла травма. Целесообразнее будет, чтобы он долечился до конца, находясь в Украине, а потом уже, по прибытию со сборов, мы всегда сможем его взять к себе и ещё раз внимательно посмотреть в деле.

- Особо острой остаётся проблема центрального защитника. Кроме Рафаэля Форстера, Славы Чечера и Миши Шершня вы пытались наигрывать на этой позиции Диму Гречишкина и Игоря Харатина. Считаете ли такой эксперимент успешным?

- Что касается Харатина, то однозначно будем его пробовать на этой позиции. У нас проблема с позицией центрального защитника. Деваться некуда. Будем делать всё для того, чтобы он знал, как действует центральный защитник. Так же будем использовать его на привычной позиции, чтобы не забывал основные навыки.

- Можно ли сказать, что Владислав Калитвинцев может закрыть позицию Саши Караваева?

- Не только Владислав Калитвинцев. Сможем задейстовать Паулиньо, Ивана Петряка, Денниса Бонавентуре. У нас есть конкуренция. Кто её выиграет, тот и будет в игре.

- Хотелось ли бы вам больше забитых голов от атакующей линии?

- Однозначно. Форварды у нас вообще почти не забивают. Ни Кадимян, ни Безбородько, ни Кулач. Забивают лишь наши крайние атакующие игроки. Иван Петряк, Деннис Бонавентуре. Плюс на первом сборе забивали Рафаэль Форстер и Джаба Липартия. Работаем в этом направлении, но пока что, не скрою, результата нет. К сожалению, что есть, то есть.

- На первом сборе вы давали шанс проявить себя всем голкиперам. Наверняка для себя уже определены с первым номером?

- На этом сборе примерно одинаковое время провели все голкиперы на поле. Предпочтение на данный момент пока у Алексея Шевченко.

- Наш первый соперник в официальных матчах этого года – киевское «Динамо». Следите ли за их сборами и контрольными играми?

- Если честно, не следил пока что ещё, так до возобновления чемпионата было достаточно далеко. Вот на следующем сборе уже будем следить детально.