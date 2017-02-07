Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Динамо Киев — Осиек — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор контрольного матча «Динамо Киев» — «Осиек»

  • 07.02.2017 20:07
  • 246 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Динамо Киев — Осиек — 2:1. Видеообзор матча

В товарищеском матче между «Динамо Киев» и хорватским «Осиеком» победу со счетом 2:1 праздновала украиснкая команда:

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.