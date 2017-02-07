Андрей ВОРОНИН: «Игрок пропустил тренировку из-за хоккея»

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин рассказал о своих первых шагах в тренерской карьере и новой мотивации. О том, что его подтолкнуло возглавить в Германии любительский коллектив, с кем он советовался и каких принципов в работе придерживается.

О своих нынешних подопечных из Бюдериха Воронин рассказывает: «Тут на занятие приходит по 15—16 футболистов, но, говорят, может прийти и 12 человек. Ребята учатся, работают — никого не заставишь, финансовой мотивации нет. Вон на днях позвонил один парень и говорит: «Тренер, я пропущу сегодня занятие — у меня игра за команду по хоккею на траве…»