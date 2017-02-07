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Андрей ВОРОНИН: «Игрок пропустил тренировку из-за хоккея»

Бывший игрок сборной Украины рассказал о своей тренерской карьере

  • 07.02.2017 19:50
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reviewnews.net. Андрей Воронин
© reviewnews.net. Андрей Воронин
Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин рассказал о своих первых шагах в тренерской карьере и новой мотивации. О том, что его подтолкнуло возглавить в Германии любительский коллектив, с кем он советовался и каких принципов в работе придерживается.
 
О своих нынешних подопечных из Бюдериха Воронин рассказывает: «Тут на занятие приходит по 15—16 футболистов, но, говорят, может прийти и 12 человек. Ребята учатся, работают — никого не заставишь, финансовой мотивации нет. Вон на днях позвонил один парень и говорит: «Тренер, я пропущу сегодня занятие — у меня игра за команду по хоккею на траве…»
 

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