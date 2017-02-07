Сергей ПУЧКОВ: «Футболисты узнали еще не все наши требования»

ФК «Горняк-Спорт» продолжает подготовку к продолжению чемпионата. Команда Сергея Пучкова начала свой второй учебно-тренировочный сбор, который продлится до 12 февраля.

В активе «горняков» уже пять проведенных поединков, в которых наши футболисты одержали пять побед. Напомним, что на первом сборе «Горняк-Спорт» дважды обыграл «Олимпию» из села Савинцы (Полтавская область) - 2:0 и 4:0, после чего наша команда на выезде победила ФК «Александрию» (U-19) - 3:1 В рамках второго учебно-тренировочного сбора «горняки» выиграли у запорожского «Металлурга» - 2:0 и одержали вторую победу над «Динамо» (Решетиловка) — 4:1. Общая разница мячей — 15:2.

После двух последних прошедших поединков главный тренер «Горняка-Спорт» Сергей Пучков дал свой комментарий:

- Ни в чем не хочу обидеть «Металлург Запорожье», но «Динамо» (Решетиловка) выглядела посильнее, - отметил Сергей Валентинович. - И на фоне даже небольшой усталости, которую команда получила после игры с запорожским «Металлургом», наши футболисты молодцы, они старались.

- Много ли требований вы предъявляете футболистам, находящимся на просмотре в «Горняке-Спорт»?

- Вы видите, что тяжело сразу многое требовать от футболистов, потому что они не знают друг друга. Вместе мы работаем чуть больше десяти дней, игроки постоянно меняются, мы их просматриваем. Но видно, что все стараются и за это заслуживают похвалы. Каждый стремится выполнять те требования, которые мы им предъявляем, и понятно, что будут еще ошибки, будет над чем работать.

- Ваше мнение по поводу последних двух контрольных поединков?

- Пока довольны тем результатом, той игрой и моментами, которые есть у команды и надеемся на то, что и в дальнейшем футболисты будут все делать четко так как мы хотим.

- Наверняка тренерский штаб под вашим руководством огласил еще не все требования игрокам, которым еще предстоит поработать над тактиков и какимм-то другими элементами?

- Конечно, футболисты получили от нас еще не всю информацию, потому что мы боимся дать им все сразу. От этого у них голова закружится так, что они не поймут, чего же мы от них хотели. Мы постепенно предъявляем наши требования футболистам. Вы наверное увидели, что как команда выстраивается перед вводом мяча в игру, какие требования у нас, если атака сорвалась и мяч ушел за линию ворот, это видно наглядно. Но еще очень много есть того, что нужно отрабатывать всей команде.