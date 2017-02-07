Киевское Динамо вырвало победу у Осиека

Первый на очередном учебно-тренировочном сборе контрольный поединок киевское «Динамо» проводило против одного из лидеров чемпионата Хорватии - «Осиека». Чемпионат у хорватов возобновляется уже в следующие выходные, так что команда должна иметь форму, приближенную к 100-процентной. Впрочем, чемпионство «Осиеку» вряд ли светит — слишком большой отрыв от лидирующей «Риеки», а вот за зону Лиги Европы «бело-голубые» (таково прозвище команды) еще поборятся. Команда укоплектована в основном местными кадрами — в «Осиеке» всего три легионера. Один из них, хорошо известный украинским любителям футбола Дмитрий Лёпа, играл с первых минут.

А вот украинскому клубу предстоит сыграть еще несколько товарняков, так что Сергей Ребров продолжает наигрывать состав. В этой игре, например, дебютировал новичок столичной команды — 24-летний сербский защитник Александр Пантич. По первому тайму тяжело судить о его форме — работы у защитников «Динамо» практически не было. Киевляне владели тотальным преимуществом и довольно скоро открыли счет. Денис Гармаш прострелил справа во вратарскую, Жуниору Мораесу бить было неудобно, и он отпасовал на набегавшего Виктора Цыганкова. Ну а тот в касание поразил свободный угол ворот. Вскоре связка Мораес-Цыганков могла удвоить счет — бразилец дошел во вратарской, но пробить ему не дали, мяч оказался у Виктора, тот пробил, однако голкипер успел подняться и в прыжке поймал мяч. «Динамо» уверенно контролировало игру, тогда как хорваты могут похвастать лишь одним угловым за 45 минут. Казалось, что киевляне уверенно доведут матч до победы.

Однако в перерыве наставники команд сделали по несколько замен, и во второй половине встречи мы увидели совсем другую игру. «Осиек» ощутимо прибавил и запер украинскую команду на ее половине поля. Пошли угловые и штрафные в исполнении хорватов, и вскоре только реакция Артура Рудько спасла динамовцев. Габриел Бобан наносил удар в девятку, но наш вратарь в прыжке перевел мяч на угловой. Хорваты продолжали наседать, что всё-таки вылилось в гол. Прошла контратака «3 в 3», Бобан прострелил с фланга в центр штрафной. Павел Ориховский «отработал» по своему оппоненту, однако мяч оказался у Александара Кнежевича, который в касание нанес красивый обводящий удар в девятку. 1:1 — а у подопечных Реброва практически ничего не получалось впереди, даже несмотря на то, что тренер провел «обратную» замену, вернув на поле Цыганкова и Николая Морозюка. Однако всё же Цыганков свое слово сказал! На последних минутах матча он справа ворвался в штрафную и выкатил мяч на одиннадцатиметровую отметку — а там оказался забытый защитниками Павел Ориховский, в касание пробивший точно! Комбинация, практически «зеркальная» по сравнению с первым голом «Динамо». 2:1 — непростая победа киевского клуба. Впрочем, впереди еще шесть контрольных поединков, так что время и возможности до возобновления чемпионата у Сергея Реброва есть.



«Динамо Киев» - «Осиек» - 2:1

Виктор Цыганков, 18, Павел Ориховский, 89 - Йосип Кнежевич, 76

«Динамо Киев»: Максим Коваль (Артур Рудько, '46), Домагой Вида (Николай Морозюк, '46), Александр Пантич (Евгений Хачериди, '46), Виталий Буяльский (Зураб Очигава, '46), Николай Морозюк (Никита Бурда, '31), Сергей Рыбалка (Никита Корзун, '46), Денис Гармаш (Павел Ориховский, '46), Жуниор Мораес (Роман Яремчук, '46), Виторину Антунеш (Сергей Сидорчук, '46), Андрей Ярмоленко (Виктор Цыганков, '61), Виктор Цыганков (Артем Беседин, '31)

«Осиек»: Марко Маленица, Антонио Перошевич (Ивица Джолан, '46), Андрей Лукич (Мислав Леко, '46), Музафер Еюпи (Алёша Войнович, '46), Домагой Пушич, Дмитрий Лепа (Йосип Кнежевич, '46), Зоран Лесяк (Карло Лулич, '46), Борна Баришич (Лука Марин, '62), Бенедик Миоч (Милован Петрович, '46), Миле Шкорич (Ален Гргич, '46), Матео Барач (Габриел Бобан, '46)

Домагой Вида, 55. Сергей Сидорчук, 81. - Андрей Лукич, 44.