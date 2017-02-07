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Олимпик просматривает камерунца

Вячеслав Грозный порекомендовал донецкому клубу футболиста из Камеруна

  • 07.02.2017 19:13
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ФК Динамо Тбилиси. Вячеслав Грозный
© ФК Динамо Тбилиси. Вячеслав Грозный
Донецкий «Олимпик» пополнился Михаилом Сергийчуком и Евгением Захарченко, Александр Батищев не подошел команде, а Александр Ермаченко и камерунский защитник будут проявлять себя на сборах.
 
Об этом сообщил главный тренер донетчан Роман Санжар.
 
«Контракты подписаны с Сергийчуком и Захарченко. Ермаченко пока что на просмотре. Мы хотим посмотреть на него в нескольких матчах и примем решение
 
Батищев не подошел «Олимпику», поэтому прямо сегодня покидает расположение команды.
 
Просматриваем еще защитника. Ему 25 лет. Кажется, он камерунец, но из какой команды, не могу сказать. В Турции он находился в расположении тбилисского «Динамо». Посоветовал просмотреть его Вячеслав Грозный», — сказал Санжар.
 
Ранее сообщалось, что Батищев вернется в «Крумкачы».
 

Источник — MatchDay

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