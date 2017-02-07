Олимпик просматривает камерунца

Донецкий «Олимпик» пополнился Михаилом Сергийчуком и Евгением Захарченко, Александр Батищев не подошел команде, а Александр Ермаченко и камерунский защитник будут проявлять себя на сборах.

Об этом сообщил главный тренер донетчан Роман Санжар.

«Контракты подписаны с Сергийчуком и Захарченко. Ермаченко пока что на просмотре. Мы хотим посмотреть на него в нескольких матчах и примем решение

Батищев не подошел «Олимпику», поэтому прямо сегодня покидает расположение команды.

Просматриваем еще защитника. Ему 25 лет. Кажется, он камерунец, но из какой команды, не могу сказать. В Турции он находился в расположении тбилисского «Динамо». Посоветовал просмотреть его Вячеслав Грозный», — сказал Санжар.

Ранее сообщалось, что Батищев вернется в «Крумкачы».