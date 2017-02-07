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Милевский вновь отличился за Тосно

Украинский форвард забил гол чешской «Зброевке» в товарищеском матче

  • 07.02.2017 18:52
  • 2496 просмотров
  • 8 комментария
Метки
fctosno.ru
© fctosno.ru

Украинский форвард «Тосно» Артем Милевский забил уже третий мяч в составе российского клуба.

32-летний футболист поразил ворота чешской «Зброевки» в контрольном поединке. Матч закончился боевой ничьей 2:2.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Артем Ильичев
      Артем Ильичев, 07.02.2017 19:11
    +2
    Сейчас понравился
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    Жилдабыл
      Жилдабыл, 07.02.2017 19:33
    +5
    Заходишь, как обычно, в статью с заголовком "Милевский вновь отличился" , чтоб прочесть о новостях светской жизни. А тут на тебе. О голах .
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    stopor2016
      stopor2016, 07.02.2017 19:35
    -1
    Тосно. Тошно......
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    ILI4A
      ILI4A, 07.02.2017 19:37
    0
    ну всё ждем в сборной. а летом перехода в топ клуб
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    Barlowold
    Barlowold, 07.02.2017 19:41
    0
    просто машина
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    Ihor8
      Ihor8, 07.02.2017 19:43
    +2
    Молоток! Вот кто нужен сборной, а не Зозуля. Говорю только о игровых талантах
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    Geoman
      Geoman, 07.02.2017 20:06
    +1
    Украинский форвард забил гол чешской «Зброевке» в товарищеском матче
    _____________________________________

    Прочитав название чешской команды Миля видимо рассчитывал на бутылку "Зубровки".
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    Brian10
    online
      Brian10, 07.02.2017 20:20
    0
    Сделал дело - гуляй смело. Теперь можно и в запой на месяц уйти.
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