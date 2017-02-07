Украинский форвард «Тосно» Артем Милевский забил уже третий мяч в составе российского клуба.
32-летний футболист поразил ворота чешской «Зброевки» в контрольном поединке. Матч закончился боевой ничьей 2:2.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
_____________________________________
Прочитав название чешской команды Миля видимо рассчитывал на бутылку "Зубровки".
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.