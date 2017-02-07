ОФИЦИАЛЬНО: Днепр лишили шести очков за долги перед Данило Соузой

«Днепр» лишился шести очков в турнирной таблице чемпионата Украины за невыполнение решения Дисциплинарного комитета ФИФА от 22 сентября 2016 года (долги перед Данило Соузой).
Напомним, в октябре 2016 года с «Днепра» сняли 6 очков за долг перед агентом Хуанде Рамоса.
«Днепр» опустился на 11 место в текущем чемпионате, имея в активе всего 6 очков.
Источник — ФПЛ
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Он провёл десяток матчей за Днепр с августа по декабрь 2015 года и ничем по ходу не запомнился.
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