ОФИЦИАЛЬНО: Днепр лишили шести очков за долги перед Данило Соузой

дополню: навалил в кастрюлю патриотам большую и вонючую, а они ее по-привычке они ее на башню сво...

Колома не только в "Курченка решил поиграть" в свое время ,он недавно в Суркисов решил...

Курченко хоть в бегах. А беня ссыт просто на болел. Подставляйте щеки днепряне

Правильно нужно во вторую лигу отправить.

Да ну ребят, 6 номер Днепра, перед этим, вроде в МетаДоне играл, походу так же ярко как и за Днеп...