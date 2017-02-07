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ОФИЦИАЛЬНО: Днепр лишили шести очков за долги перед Данило Соузой

Днепряне опустились на 11-е место в турнирной таблице

  • 07.02.2017 17:55
  • 953 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Днепр, Данило Соуза
© ФК Днепр, Данило Соуза

«Днепр» лишился шести очков в турнирной таблице чемпионата Украины за невыполнение решения Дисциплинарного комитета ФИФА от 22 сентября 2016 года (долги перед Данило Соузой).

Напомним, в октябре 2016 года с «Днепра» сняли 6 очков за долг перед агентом Хуанде Рамоса.

«Днепр» опустился на 11 место в текущем чемпионате, имея в активе всего 6 очков.

Источник — ФПЛ

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Комментарии
    H4des
      H4des, 07.02.2017 18:16
    +2
    А кто это?
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    pulse240
      pulse240, 07.02.2017 18:30
    0
    H4des, 07.02.2017 18:16
    А кто это?
    Я даже в википедию заглянул, в недоумении
    Он провёл десяток матчей за Днепр с августа по декабрь 2015 года и ничем по ходу не запомнился.
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 07.02.2017 18:35
    +1
    мда, печально походу пора Днепру переименовываться в Днепр-1918, и начинать с начала. Видать Колома решил в Курченко поиграть
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    glaven_mcgaven
    glaven_mcgaven, 07.02.2017 18:39
    0
    Да ну ребят, 6 номер Днепра, перед этим, вроде в МетаДоне играл, походу так же ярко как и за Днепр))
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    andreyy233
    online
      andreyy233, 07.02.2017 18:40
    +2
    Правильно нужно во вторую лигу отправить.
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    Tupoyvuyko
    online
      Tupoyvuyko, 07.02.2017 18:42
    +2
    Курченко хоть в бегах. А беня ссыт просто на болел. Подставляйте щеки днепряне
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    WADO 1976
    online
      WADO 1976, 07.02.2017 18:52
    0
    jekavayp, 07.02.2017 18:35
    мда, печально походу пора Днепру переименовываться в Днепр-1918, и начинать с начала. Видать Колома решил в Курченко поиграть
    Колома не только в "Курченка решил поиграть" в свое время ,он недавно в Суркисов решил поиграть ! Так что ,как бы нам "Динамо 1927" не увидеть !
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