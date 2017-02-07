Дарио СРНА: «Модрич – лучший полузащитник мира»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился мнением о лучшем хавбеке мира.
«Лука - мой друг. Это лучший полузащитник мира на данный момент. Я не говорю, что Модрич является одним из лучших хавбеков мира, я говорю, что он несомненно лучший. Без него даже у «Реала» будут проблемы. Лука растет с каждым годом и достиг вершины сейчас», - сказал Срна.
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.