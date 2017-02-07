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Дарио СРНА: «Модрич – лучший полузащитник мира»

Хорватский легионер «Шахтера» считает партнера по сборной лучшим в мире футболистом центра поля

  • 07.02.2017 17:29
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился мнением о лучшем хавбеке мира.

«Лука - мой друг. Это лучший полузащитник мира на данный момент. Я не говорю, что Модрич является одним из лучших хавбеков мира, я говорю, что он несомненно лучший. Без него даже у «Реала» будут проблемы. Лука растет с каждым годом и достиг вершины сейчас», - сказал Срна.

Источник — Marca

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