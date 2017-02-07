Фанаты Пескары сожли 2 машины президента клуба

Последние комментарии

Юрий САПРОНОВ: «В сборной Австралии опасаюсь Эш Барти» 17:22 — ruslan17c Ну якщо вже боятись такої Австралії і не обіграти її то нам нема чого робити в Світовій Групі там...

Разван Рац поддержал Зозулю 17:22 — Fallanger их логово, ваше логово, все живем в одной стране

Зозуля остается в Бетисе 17:21 — banderofob Читаешь это все и петь хочется:"Знов Зозулi голос сути в лiсi ..." Вот почему не занима...

Посол Украины обсудил ситуацию вокруг Зозули с президентом Ла Лиги 17:15 — olgorl Там нашего Ромку замочить могут. В Испании вся ультра сепары. Там ватой нациков считают.

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Мне нельзя играть против Динамо» 16:56 — В том то и дело, что те, у кого есть деньги скупают всех лучших игроков. Кое-кого , кому места в ...