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Фанаты Пескары сожли 2 машины президента клуба

После случившегося Даниэле Себастиани собирается покинуть клуб

  • 07.02.2017 17:19
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corrieredellosport.it. Даниэле Себастиани
© corrieredellosport.it. Даниэле Себастиани

Президент «Пескары» Даниэле Себастиани заявил о желании уйти со своего поста по завершению сезона.

Причиной этому стали возмутительные действия фанатов клуба, которые сожгли два автомобиля, принадлежавшие Себастиани. Ущерб от действий хулиганов оценивается в несколько десятков тысяч евро.

Сообщается, что президент «Пескары» глубоко возмущен случившимся и ожидает поимки преступников.

Последний матч Серии А «Пескара» проиграла римскому «Лацио» со счетом 2:6.

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