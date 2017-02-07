Фанаты Пескары сожли 2 машины президента клуба

Президент «Пескары» Даниэле Себастиани заявил о желании уйти со своего поста по завершению сезона.
Причиной этому стали возмутительные действия фанатов клуба, которые сожгли два автомобиля, принадлежавшие Себастиани. Ущерб от действий хулиганов оценивается в несколько десятков тысяч евро.
Сообщается, что президент «Пескары» глубоко возмущен случившимся и ожидает поимки преступников.
Последний матч Серии А «Пескара» проиграла римскому «Лацио» со счетом 2:6.
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