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Диего ГОДИН: «Приношу извинения детям за плевок в Дейверсона»

Уругвайский защитник раскаялся в своих действиях

  • 07.02.2017 16:39
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thesun.co.uk
© thesun.co.uk

Защитник «Атлетико» Диего Годин извинился перед болельщиками за инцидент в матче с «Алавесом» (уругваец плюнул в противника).

«Нет никакого оправдания тому, что произошло. Меня не прощает то, что перед этим в меня плюнули три раза. Я искренне сожалею об этом. Думаю, у другого игрока такие же чувства. Мне жаль, что это увидели дети. Всегда стараюсь подавать им хороший пример. Приношу отдельные извинения детям, которые видели это и не поняли», – сказал Годин.

Источник — Sport.ua

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