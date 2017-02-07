Защитник «Атлетико» Диего Годин извинился перед болельщиками за инцидент в матче с «Алавесом» (уругваец плюнул в противника).

«Нет никакого оправдания тому, что произошло. Меня не прощает то, что перед этим в меня плюнули три раза. Я искренне сожалею об этом. Думаю, у другого игрока такие же чувства. Мне жаль, что это увидели дети. Всегда стараюсь подавать им хороший пример. Приношу отдельные извинения детям, которые видели это и не поняли», – сказал Годин.