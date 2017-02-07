Посол Украины обсудил ситуацию вокруг Зозули с президентом Ла Лиги

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба провел встречу с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом. Стороны обсудили конфликтную ситуацию, которая сложилась вокруг перехода украинца Романа Зозули в «Райо Вальекано».
Напомним, 27-летний форвард перешел в мадридский клуб на правах аренды из «Бетиса». Фанаты «Райо Вальекано» выступили против трансфера украинца, так как подозревают его в связи с неонацистскими организациями.
Во время встречи Анатолий Щерба и Хавьер Тебас пришли к выводу, что испанское правительство должно поддержать футболиста, поскольку спортсмен мог пострадать и лишиться права на труд, одного из основных прав человека.
Ранее сообщалось, что Роман Зозуля остается в «Бетисе».
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