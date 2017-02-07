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Посол Украины обсудил ситуацию вокруг Зозули с президентом Ла Лиги

Судьба украинского форварда все еще не определена

  • 07.02.2017 16:15
  • 452 просмотров
  • 1 комментария
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laliga.es. Хавьер Тебас и Анатолий Щерба
© laliga.es. Хавьер Тебас и Анатолий Щерба

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба провел встречу с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом. Стороны обсудили конфликтную ситуацию, которая сложилась вокруг перехода украинца Романа Зозули в «Райо Вальекано».

Напомним, 27-летний форвард перешел в мадридский клуб на правах аренды из «Бетиса». Фанаты «Райо Вальекано» выступили против трансфера украинца, так как подозревают его в связи с неонацистскими организациями.

Во время встречи Анатолий Щерба и Хавьер Тебас пришли к выводу, что испанское правительство должно поддержать футболиста, поскольку спортсмен мог пострадать и лишиться права на труд, одного из основных прав человека.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля остается в «Бетисе».

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Комментарии
    olgorl
    online
      olgorl, 07.02.2017 17:15
    -1
    Там нашего Ромку замочить могут. В Испании вся ультра сепары. Там ватой нациков считают.
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