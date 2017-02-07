Роберто МОРАЛЕС: «Сельта неудобна для любого соперника»

Слабая защита и голкипер, сильные фланги и атака – Роберто Моралес разобрал ключевые моменты в игре галисийского клуба.

«Я думаю, что из всех команд Ла Лиги «Сельта» является третьей командой, которая играет максимально широко, используя всю ширину поля. Третьей, после «Барселоны» и «Севильи». Учитывая то, что кадры у нее слабее, чем у упомянутых команд, это несколько рискованно. Но поскольку «Сельта» играет в таком стиле уже четвертый год подряд, а начала она так играть с Луисом Энрике, это очень неудобно для любого соперника».

«У «Сельты», в плане класса, четкое распределение линий: есть атака и полузащита, а есть защита и голкипер. Так вот последние - очень посредственны. Вратарь такой, какой есть, а лучшего просто нет. Ворота защищает тот, кто более-менее умеет это делать. Что касается оборонительной линии, там только аргентинец Ронкалья. Да и тот, я считаю, середняк. Тем не менее, он сильнее всех остальных защитников «Сельты2 и по амплуа он универсален. Все остальные - намного слабее. Планас и Фонтас - воспитанники «Барселоны», то есть люди, заточенные на контроль мяча и первый пас. В этом плюс защиты. Игроки пытаются брать своей старательностью, поскольку класса там нет.

А вот начиная с полузащиты, уже намного интереснее. Во-первых, там хорошие опорники. Радоя очень прогрессирует и сейчас он сильный игрок, на которого будет спрос. Он вполне может покинуть команду в ближайшем будущем. А вот Диаз перед началом сезона должен был рассматриваться, как футболист выше по уровню, чем Радоя. Но, тем не менее, свои функции он выполняет. На него, конечно, такого спроса не будет, ведь ему уже 30 лет. Но оба футболиста умеют и отбирать мяч, и начинать атаку.

Далее, если посмотреть на датчанина Васса, то он старательный, дисциплинированный игрок с креативными задатками. Но самые интересные игроки в полузащите «Сельты» - крайние хавбеки. В первую очередь - Пионе Систо. Он был настолько смешной, когда пришел. Просто черный мальчик, который бегал непонятно куда и зачем. Но когда появилось понимание того, что у человека неплохая пластика, есть техника и скорость, у него было несколько матчей, в которых он показал себя, как, возможно, будущая звезда.

В атаке - Яго Аспас ключевой. Гвидетти и постоянно травмированный Росси, не играют главной роли. Огромный плюс Аспаса в том, что он научился играть на нескольких позициях. Яго умеет играть не только центрфорварда, но уже пробовал себя и в роли оттянутого, под Гвидетти. И интересный опыт был уже в этом году, когда выгнали Орельяну, и Аспаса поставили на правый фланг атаки. Получилось очень успешно. Фактически, он играл не классического игрока фланга, а как сейчас говорят в Испании, «играть Месси». Человек начинает на правом фланге, но действует гораздо шире. Такой себе фальшивый правый форвард, выполняющий много функций.

Есть также ключевой для тренера человек - чилиец Эрнандес. Он хорошо играет и вперед, и назад. Одинаково стабильно и на разрушение, и на креатив. Ему абсолютно доверяет Бериццо. Именно с этим игроком в составе главный тренер «Сельты» выиграл пока что свой единственный титул в карьере. Это было еще в Чили, с «О'Хиггинсом». Ключевым игроком той команды был Эрнандес. Он, к слову, забил решающий гол, который принес команде тот единственный титул. На него полагаются большие надежды и он проводник тренерских идей на поле. Эрнандес имеет большое доверие и авторитет», - сказал Моралес.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля. Первый матч состоится в Виго, ответный – в Харькове на ОСК «Металлист».