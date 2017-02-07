Во вторник, 7 февраля, киевское «Динамо» проведет первый контрольный матч на заключительном этапе зимней подготовки к возобновлению сезона.

Соперником украинской команды выступит представитель чемпионата Хорватии – «Осиек», который после первой части сезона занимает третье место в отечественном первенстве.

Утром в день матча динамовцев, которые будут задействованы в поединке, ожидала прогулка по набережной Марбельи, а также стретчинг на лужайке возле отеля. Но не для всех – группа футболистов все же отправилась в тренировочный центр, где провела полноценное занятие.

Отметим, что в сегодняшнем матче точно не примут участие Гонсалес, Михайличенко и Шепелев, которые накануне занимались по индивидуальной программе.

Игру против «Осиека» киевляне начнут в таком составе: Коваль, Морозюк, Пантич, Антунеш, Вида, Рыбалка, Гармаш, Буяльский, Ярмоленко, Цыганков, Мораес. На замену планируется выход Рудько, Бурды, Хачериди, Очигавы, Корзуна, Ореховского, Сидорчука, Громова, Беседина, Яремчука.

Напомним, что матч «Динамо» – «Осиек» состоится в Marbella Football Center, начало – в 16:30 по местному времени (17:30 по киевскому).