Клопп повторил статистику Роджерса в 54 матчах во главе Ливерпуля

Нынешний наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп находится у руля команды около 15 месяцев. За это время его подопечные сыграли 54 матча в АПЛ, в которых одержали 26 побед, 16 матчей свели вничью и еще 12 проиграли.
Британские журналисты сравнили показатель добытых очков «Ливерпуля» под руководством Клоппа, а также под руководством его предшественника – Брендана Роджерса. В результате выяснилось, что статистические показатели почти идентичны. Совпадение?
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.