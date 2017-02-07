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Клопп повторил статистику Роджерса в 54 матчах во главе Ливерпуля

Дмитрий Киселев нервно курит в сторонке

  • 07.02.2017 15:37
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ФК Ливерпуль. Юрген Клопп
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

Нынешний наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп находится у руля команды около 15 месяцев. За это время его подопечные сыграли 54 матча в АПЛ, в которых одержали 26 побед, 16 матчей свели вничью и еще 12 проиграли.

Британские журналисты сравнили показатель добытых очков «Ливерпуля» под руководством Клоппа, а также под руководством его предшественника – Брендана Роджерса. В результате выяснилось, что статистические показатели почти идентичны. Совпадение?

Источник — Sky Sports

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