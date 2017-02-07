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Шахтер в Португалии: подготовка к матчу с Дебреценом

«Горняки» провели утреннюю тренировку

  • 07.02.2017 15:19
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shakhtar.com
© shakhtar.com

Сегодняшнее занятие «Шахтера» стартовало позже обычного и носило предыгровой характер. Начали с бега и рывков, после чего поработали с мячом. В общей группе тренировались 22 полевых футболиста и 4 вратаря.

Вечером команда отправится в Алгарве, где в рамках Atlantic Cup 2017 состоится поединок за третье место между «Шахтером» и «Дебреценом». Начало в 21:45.

Источник — ФК Шахтер

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