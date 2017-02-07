Разван Рац поддержал Зозулю

«Поддерживать свою страну и быть нацистом – это кардинально разные вещи. Зозуля – хороший игрок, который делает свою работу», - сказал Рац.
Отметим, что Роман Зозуля принял решение остаться в «Бетисе» из-за неприятия его фанами «Райо Вальекано». Из-за того, что в течение сезона Зозуля был заявлен за три клуба («Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано») в этом сезоне он не сможет играть за севильский клуб до лета.
Источник — Чемпионат
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Считаю, что теперь переходы наших игроков в Испании под большим вопросом.
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