Разван Рац поддержал Зозулю

«Поддерживать свою страну и быть нацистом – это кардинально разные вещи. Зозуля – хороший игрок, который делает свою работу», - сказал Рац.

Отметим, что Роман Зозуля принял решение остаться в «Бетисе» из-за неприятия его фанами «Райо Вальекано». Из-за того, что в течение сезона Зозуля был заявлен за три клуба («Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано») в этом сезоне он не сможет играть за севильский клуб до лета.