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Разван Рац поддержал Зозулю

Экс-защитник «Шахтера», а ныне игрок «Райо Вальекано» выступил в защиту форварда «Бетиса»

  • 07.02.2017 14:59
  • 637 просмотров
  • 3 комментария
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rayovallecano.es. Разван Рац
© rayovallecano.es. Разван Рац

«Поддерживать свою страну и быть нацистом – это кардинально разные вещи. Зозуля – хороший игрок, который делает свою работу», - сказал Рац.

Отметим, что Роман Зозуля принял решение остаться в «Бетисе» из-за неприятия его фанами «Райо Вальекано». Из-за того, что в течение сезона Зозуля был заявлен за три клуба («Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано») в этом сезоне он не сможет играть за севильский клуб до лета.

Источник — Чемпионат

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Комментарии
    Вова Бойко
      Вова Бойко, 07.02.2017 15:07
    +8
    Молодець не боїться висловлюватись! Розуміючи здорову ситуацію!
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    Odessa_Heroi
    Odessa_Heroi, 07.02.2017 15:20
    -9
    Хорошо деревянный устроился, и з\п получает, и напрягаться не надо.
    Считаю, что теперь переходы наших игроков в Испании под большим вопросом.
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    wasj167
      wasj167, 07.02.2017 15:22
    +3
    Молодець Разван !!!!!!!!!!!!!
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