Василий Кравец провел первую тренировку в Испании

Бывший защитник «Карпат» Василий Кравец провел первую тренировку в составе «Луго».
Напомним, испанский клуб из одноименного города арендовал украинского защитника до конца сезона с правом выкупа.
После 24-х сыгранных туров «Луго» занимает 6-е место в Сегунде.
Primeiro adestramento de Kravets co equipo!#ForzaLugo pic.twitter.com/jzRyKYeRuv— Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) 7 лютого 2017 р.
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