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Василий Кравец провел первую тренировку в Испании

Бывшый защитник «Карпат» будет играть за «Луго» до конца сезона

  • 07.02.2017 14:32
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twitter.com/CDeportivoLugo.Василий Кравец
© twitter.com/CDeportivoLugo.Василий Кравец

Бывший защитник «Карпат» Василий Кравец провел первую тренировку в составе «Луго».

Напомним, испанский клуб из одноименного города арендовал украинского защитника до конца сезона с правом выкупа.

После 24-х сыгранных туров «Луго» занимает 6-е место в Сегунде.

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