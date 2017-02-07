Олимпик будет играть во Львове

Спортивный директор «Олимпика» Алексей Антонов рассказал о договоренности клуба с «Ареной Львов».

«Скорее всего, будем играть на «Арене Львов», потому в Сумах есть различные проблемы, в том числе с подогревом газона. У нас были предложения от «Днепр Арены», но там будет играть «Сталь». Поэтому первые три игры проведем во Львове. Пока у нас есть устная договоренность.

После сборов поеду во Львов и будем договариваться окончательно. Наш человек уже готовит документы в Киеве. Жить и тренироваться мы будем в столице», – сказал Антонов в интервью телеканалу «Футбол 1».

В осенней части сезона «Олимпик», напомним, выступал в Сумах.