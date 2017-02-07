Артем ФРАНКОВ: «Поможет ли перенос тура подготовиться к Хорватии?»

Инициатива Андрея Шевченко о переносе тура . Насколько я понимаю, речь все-таки идет о туре, предшествующем матчу с хорватами, а именно о 22-м туре. В чем беда этого возможного переноса (даже если есть куда отправить тур — точнее, не отправить, а подвинуть; например, на начало июня)? В том, что сейчас предусмотрено 22 тура до паузы на сборные — то есть весь первый этап чемпионата, после чего будет время на жеребьевку, утряску календаря, клубам — на составление соответствующих планов. Если же 22-й тур не провести, то и расписание второго этапа станет известно только в начале апреля.

Однако же вот что произнес Шевченко дословно: «Я имею в виду перенос тура чемпионата Украины, для этого как раз есть окно в марте». То есть речь идет о сдвижке не на потом, а на «до того как»! Тогда отпадают возражения, указанные выше.

Но что за окно? Речь может идти только о 1 марта, потому что 7-9 и 14-16 это еврокубковые паузы, и мы не можем планировать календарь, исходя из обязательного вылета «Шахтера» от «Сельты2 22 февраля. В общем, именно таким мне видится предложение Шевченко — сдвинуть туры 20-22, проведя их 1 марта, 4-го и 11-го, а 18-го уже готовясь в сборной. Могу быть не прав, как вы понимаете.

Остается глобальное возражение — а что будут делать клубы целых три недели, с 11 марта по 1 апреля? Также — качество газонов и прочие прелести нашей жизни. Посему реакцию клубов вижу не такой уж однозначной, пусть даже многим, подозреваю, уже по барабану.

Висит и вопрос: а почему этот вопрос возник только в начале февраля, что такого изменилось у нас как минимум за последние два месяца? Почему это не обсуждалось раньше?..

Главное, конечно, в том, даст ли дополнительное время подготовки сборной нам преимущество перед хорватами? Вопрос более чем неоднозначный. Вы же понимаете, что ответить на него может только результат», - написал Франков в своей онлайн-конференции.