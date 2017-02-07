Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Днепр уже не будет таким, как в прошлом году»

В чемпионате Украины не так уж и часто тренер молодежной команды вырастает в наставника главной, но у 43-летнего Дмитрия Михайленко, пускай и в силу обстоятельств, это вышло. Сезон 2016/17 является первым для него в Премьер-лиге, впрочем, так можно сказать о многих игроках его состава. Довбык, Лунин, Лунев, Вакулко, Кочергин и другие – все они продолжают подготовку ко второй части чемпионата Украины:

- На первом сборе все было хорошо и в бытовом плане, и в спортивном. Мы пять игр сыграли, еще четыре будет на втором сборе. Когда хорошие команды, то для нас это еще, как один круг чемпионата. Это позволит нам стать более опытными. Поэтому мы и подбирали сильные команды для игр. Можно было бы выбрать коллективы послабее и добиться результата немного лучшего, но этот вопрос нас не очень сильно интересовал. Больше всего нас интересовали хорошая игра противника и наше собственное построение. Поэтому сбором мы остались довольны.

Если говорить о готовности игроков, то мы, конечно, еще не в оптимальном состоянии. Если речь идет о физических кондициях, то нам нужно еще где-то две-три недели. А вот тактически нам нужно будет сыгрываться еще и по ходу чемпионата. Здесь, прежде всего, сыграли свою роль отъезды Лучкевича и Близниченко.

У нас есть изменения в хорошую сторону. Мне кажется, что мы становимся более надежными и более опытными. Конечно, в последний день уехал Валерий Лучкевич. Натолкнул нас на кое-какие мысли... Он для нас был, не скажу, чтобы основополагающим игроком, но с ним у нас была одна команда. А сейчас нам нужно будет немного изменить в тактике, потому что он нам очень много давал, такая турбина была справа. Поэтому, наверное, будем думать над тем, как изменить тактику. Просто такого игрока с такими данными у нас в наличии больше нет. Но у нас есть другие игроки. Думаю, что мы немного изменимся.

- А были ли какие-то проводы Лучкевича, или он без предупреждения уехал? Спрашивал ли у вас совета?

- Понимаете, он получил шанс уехать в довольно-таки нормальный чемпионат в 21 год, в команду, которая ставит перед собой задачи растить игроков и продавать их. Я думаю, что для него это хорошие перспективы.

Проводов, в плане цыган и плясок, не было. Были теплые проводы. Он подошел к каждому из тренерского персонала, поблагодарил. Ведь он уже довольно долго с нами. Мы его брали в дублирующий состав. Там он сразу же своими качествами заставил полюбить и уважать его. Он быстрее всех молодых ребят адаптировался к взрослому футболу. Лучкевич выдал просто отличный сезон, когда команда дошла до финала Лиги Европы. Он просто хороший парень. Подошел ко всем, попрощался. Даже заставил немного не то, чтобы всплакнуть, но здорово погрустить. Таких ребят нужно ценить. На пути каждого тренера таких встречается не так уж и много. С человеческими качествами, прежде всего.

- А кто теперь займет место Лучкевича на фланге?

- Нам придется немного видоизмениться в тактическом плане с уходом Лучкевича. Может быть, у нас и не будет никого на краю в том понимании, в котором был Лучкевич. Мы не будем такими, как в прошлом году. Сейчас мы как раз смотрим и думаем над нашим построением и тактической схемой.

Не думаю, что Близниченко не хватало желания. Просто это вопрос той же конкуренции. Тот же Максим Лунев, он смотрелся очень стабильно. У меня не было особого желания его менять. Тем более в конце осенней части он выдал очень хорошие игры: с «Зарей», «Ворсклой» и, в общем, в чемпионате. Лунев нас полностью устраивал. То, что Близниченко потерял место в основном составе, прежде всего, связано с конкуренцией.



Переход в «Карабюкспор» - это возможность перезапуска для него. В последнее время развитие его карьеры происходило больше не вперед, это можно назвать топтанием на месте. А иногда бывает, что смена команды идет на пользу игроку. У него было желание перейти, а мы не противились.

Не могу сказать, кто больше всего среди игроков вырос. Просто даже если сравнить составы, которые играли сначала чемпионата и сейчас. На фланге был Близниченко – сейчас Лунев, вместо Шелихова играет Лунин, вместо Политыло – Кочергин сейчас. Ушел Лучкевич, не знаю, кто будет играть там, может быть Довбык.

Поэтому я могу сказать, что команда растет. Я это вижу по тренировкам, по контрольным играм. Мы становимся лучше, как команда. Просто мы уже становимся взрослее. Если говорить о новой команде, то нам уже полгода, вот неделя, как отпраздновали. Также и футболисты. Те же Лунев или Лунин – они только три месяца играют на хорошем уровне. У всех разное время было для роста и прогресса. Допустим, начиная чемпионат летом, я не думал, что в воротах будет стоять парень 99-го года, а на фланге будет бегать игрок 98-го. Поэтому прогрессировать можно очень стремительно. Не то, что я не хочу никого выделять. Просто начнется чемпионат, и мы посмотрим о прогрессе и о том, как он измеряется.

Мы дошли до четвертьфинала Кубка. Не думаю, что сможем довольствоваться полуфиналом. Думаю, что, вне зависимости от жеребьевки, будем ставить целью выход в финал.

Скажу свое мнение. Хотя, меня, как тренера, регламент не очень-то и сильно заботит. Но, как по мне, то справедливо, что каждая стадия Кубка состоит из одной игры с жеребьевкой перед каждым этапом. Вне зависимости от того, где играют. Дело в том, что два матча снижают долю кубковой случайности. Просто любой фаворит может уступить в первом матче, а на вторую игру настроится и отыграться. Поэтому от одной игры интереса больше. Нужно собраться на нее и показать серьезный кубковый футбол.

Беседовал Сергей ЛУКЬЯНЕНКО