Евгений ШАХОВ: «В Греции не теряю связь с нашими легионерами»

Хавбек ПАОКа и сборной Украины о голе «Астерасу», адаптации в Греции и связи с украинцами.

— Евгений, как отметил дебютный гол в греческой лиге?

— Очень просто — поужинал с женой. Тут пока нет каких-то особых традиций. Как, к примеру, в «Днепре», где мы часто собирались всей командой в ресторане и накрывали стол за то или иное событие.

— Признайся, сколько раз смотрел в записи забитый гол?

— Дважды.

— Понравилось?

— Понравился не сам гол, а действие, которое ему предшествовало — то, как я вбежал в штрафную площадь. В таком ключе должен играть центральный полузащитник, это именно то, что от меня требуют. Так что нужно такие мячи забивать чаще.

— Можно сказать, что ты уже окончательно освоился в новом клубе?

— Сейчас, конечно, уже лучше, команда сыгралась, появилось взаимопонимание. Но надо еще немного времени, чтобы показывать еще качественнее футбол и стать одним целым. Хотя прогресс, повторюсь, очевиден. У нас отличный коллектив.

— По сборной уже соскучился?

— Конечно. В национальную команду всегда приятно приезжать, встретить ребят, которых давно не видел. Хотя мы и стараемся между собой переписываться, живого общения это никак не заменит.

— В Греции ты поддерживаешь связь с кем-то из наших легионеров?

— В воскресенье виделись с Жекой Селиным, который за «Астерас» играет. Перебросились парой фраз, потом переписывались еще. Иногда общаемся с защитником АЕК Дмитрием Чигринским. Свои не должны терять связь.

В минувший уик-энд Шахов забил дебютный мяч в чемпионате Греции, отличившись результаьтивным ударом в матче с «Астерасом» . Ранее Шахов забивал за греческий клуб в Лиге Европы и Кубке Греции.